CHP’li Kartal – Maltepe – Kadıköy – Ataşehir Belediyerlrde çalışanların grev tehdidi !..

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikasına üye Kartal – Maltepe – Kadıköy – Ataşehir Belediyelerinde çalışanı 2 bin 300 işçinin haklarını kapsayan, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkandığı gerekçesiyle sendika üyeleri tarafından Kartal Belediyesi önünde sloganlar atarak basın açıklaması yapıldı.

Kartal Belediye önünde toplanan sendika üyeleri, ”Sözleşme hakkımız ”, ”Direne direne kazanacağız” şeklinde slogan attı.

Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan işçiler olarak insan onuruna yakışır çalışma şartları ve ücret istediklerini ifade etti.

DİSK Genel-İş Sendikasına üye olan Kartal – Maltepe – Kadıköy – Ataşehir Belediyelerinde çalışan yüzlerce işçi Belediye binası önünde toplanarak eylem gerçekleştirdi.

Çeşitli sloganlar eşliğinde Ataşehir, Kadıköy ve Maltepe işçilerinin de destek verdiği eylem de işçiler yaklaşık olarak 6 aydır devam eden ve 81 maddeden oluşan sözleşmenin ancak 21’inde anlaşma sağlanmasının ve teklif edilen ücretlerin çok düşük olmasını öne sürerek Belediye yönetiminden taleplerini tekrarladılar.

Pandemi koşullarından dolayı hassasiyetle hareket ederek, diğer belediyelerimizde çalışan temsilci ve işçi arkadaşlarımızın katılımını sınırlı tuttuk.

Ataşehir Belediyesi çalışanlarımız burada, Kadıköy Belediyesi çalışanlarımız burada. Anadolu Yakası 2 Nolu Şubemiz ve Maltepe Belediyesi emekçileri burada. Avrupa Yakası 1 Nolu, 2 Nolu, 3 Nolu ve Konut işçileri Şubelerimiz burada. Memur Sendikaları Tüm Bel Sen ve Tüm Yerel Sen burada. Sivil Toplum Kuruluşları, Sendikalar ve Siyasi Parti Temsilcileri burada. Ayrıca sesimizi kamuoyuna duyurmamıza vesile olan Basın Emekçileri burada.

Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu durumu ayrıntılarıyla konuşmamızın çok gereği yok. Çünkü hepimiz bu sürecin içinde yaşayan ve bedel ödeyen insanlarız. İşte, vurgulamak istediğimiz en hassas nokta tamda bu. Ne yaşıyoruz ve nasıl yaşıyoruz?

Yıllardır geçinemediğimiz ücretler, kaldıramadığımız adaletsiz vergi yükleri yetmiyormuş gibi umutla beklediğimiz kadro yalan oldu. Birçok taşeron şirket patronlarının sırtımızdan elde ettiği kârlar belediye şirketlerine geçtikten sonra bizim cebimize girmedi. Enflasyon farkları, asgari ücret farkları da verilmedi. 4+4’lere mahkûm edildik. Kısa çalışma ödeneği saçmalığıyla, işsizlik fonundaki bizim paramızı lütfedermiş gibi, bize sanki destek veriyorlarmış havası yaratarak aklımızla alay ederek bizlere verildi.

Pandemi döneminde de emeğimizi alın terimizi ve daha önemlisi canımızı korumaya çalışarak Kartal Halkına hizmet vermeye devam ediyoruz. 2020 yılı hepimiz için kara bir yıl oldu. Ülke genelinde 2427 işçi kardeşimiz iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Dile kolay, 2427 Belediyede çalışan 141 işçi hayatını kaybetti. Maalesef Kartal Belediyesinde de 2 arkadaşımızı kaybettik. Şimdi canları pahasına çalışan ve hayatını kaybeden tüm emekçi kardeşlerimizin anısı önünde hepinizi 1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz.

Peki bu kadar sıkıntılı ve zor şartlar altında çalışırken, işçiler olarak bizler ne istiyoruz? İNSAN ONURUNA YAKIŞACAK ÇALIŞMA ŞARTLARI VE GEÇİNEBİLECEĞİMİZ BİR ÜCRET İSTİYORUZ.

Şimdi soruyorum sizlere arkadaşlar. Çok şey mi istiyoruz? Özgür sözleşme yaparak, 2020-2022 yıllarındaki hak ve kazanımlarımızı netleştirmeye çalıştığımız bu dönemde, sizlerden gelen talepler doğrultusunda, şube yönetimi, avukat ve temsilcilerden oluşan bir TİS komitesiyle birlikte titiz bir çalışma yaparak, 3 ayda bu sözleşme taslağını hazırladık ve 3 belediyede Kartal, Kadıköy ve Ataşehir de masaya getirdik.

Bu taleplerimiz ortalama 6 aydır masada. Belediye yönetimi ve Sodemsen’in önünde duruyor. Bugüne kadar göstermiş olduğumuz tüm iyi niyetli çabaya rağmen, verimli olabilecek 3 oturum yapılabildi ve bu oturumlarda 81 maddeden ancak 21 maddeyi tutanak altına alabildik. 6 ay gibi bir zaman diliminde tüm çabamıza rağmen 21 madde, TAKDİRİ SİZLERE BIRAKIYORUZ.

Artık yasal anlamda grev aşamasındayız. Siz işçiler bu zor şartlar altında evinizi geçindirmek için borç harç ayakta kalmaya çalışırken, bir çoğunuzun ücretleri asgari ücretin bile altında kalmıştır. Biliyoruz ki bıçak kemiğe dayandı. Sabrımız kalmadı. Bunu herkes duymalı artık. Süreç ile ilgili son safhada hala ısrarla diyalog, masa ve uzlaşı diyorsak kimsenin bizlere herhangi bir art niyetli suçlama yapmasını kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz.

Görünen şudur ki; Belediye yönetimi hala bizlerin karşı karşıya kaldığı gerçekliğin farkına varamamış. Bu sebepten dolayı bugün burada bir araya gelerek taleplerin asıl sahibi olan siz emekçi arkadaşlarımızla birlikte Belediye Başkanı ve Yönetimine sesleniyoruz. Bizler çalışıyoruz, hizmet üretiyoruz ve fedakârlık yapıyoruz. Üzerimize düşen her türlü sorumluluğu fazlasıyla yerine getiriyoruz Fedakârlık sırası artık siz belediye yönetimindedir.

Onlarca yıl birikmiş yüzlerce problemle karşı karşıyayız. İlk defa özgür bir toplu sözleşme ile bu sorunların çözümü adına haklı taleplerimizle masadayız. Bizi dikkate alın, taleplerimizi görmezden gelmeyin. Sözleşme masasında siz işçilerin kabul edeceği her şeyin altına gönül rahatlığı ile imza atarız. Böyle bir yaklaşımla sözleşmeyi masada hemen bitirmeye hazırız.

Biz Haklıyız!… Biz Güçlüyüz!… ve Biz kazanacağız!…

Greve doğru gittiğimiz böyle bir zamanda taleplerimiz görmezden gelinmeye devam edilerek, eski toplu sözleşme mantığı devam eder ve bir an önce ekonomik taleplerimiz ile ilgili gerçekçi bir teklif gelmezse, bu iş greve kadar gider. Biz hakkımızı ve emeğimizin karşılığını isteyen tarafız. Bu haklar verilmezse grev belediyenin bu tutumu yüzünden olacaktır.

Hakkın sahipleri burada!.., Ezilenler burada!.., Geçim derdinde olanlarda burada!…

Bizler her türlü mücadeleye hazır mıyız arkadaşlar?

Taleplerimizin arkasında dimdik duracak mıyız arkadaşlar?

Hak ettiğimizi alamazsak emekten doğan gücümüzü kullanıp greve gider miyiz arkadaşlar?

Sizler bizim için çok değerli ve önemlisiniz. Tek derdimiz görev süremiz içerisinde hak ettiğiniz ücret ve çalışma şartlarını elde etmenizi sağlamak. Sizlere inanıyoruz ve güveniyoruz.

Sizlerde bize inanmaya ve güvenmeye devam edin. Çünkü sizlerle, sizin sayenizde, sonu nereye varırsa varsın, yıllardır bedel ödeyenler olarak, bedel ödemekten korkmadan hakkımızı…. Alacağız!… Alacağız!… Alacağız!…” şeklinde ifade ettiler.

Galeri