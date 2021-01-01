Miskin Öğrenciye Mektup

Sevgili öğrencim;

Sen bizim ümidimizsin. Gün gelecek bizler toprak olup gideceğiz. İşlerimiz, güçlerimiz ve ülkemiz sana emanet. Bu emaneti yüklenmeye hazır mısın?

Bilgisayar oyunlarından aldığın bilgilerle ülkemizi geliştirmeyi planlamıyorsun değil mi?

Elinden tablet, telefon düşmüyor. Sanki eline yapıştı. Gözün hep onlarda. Gözümüz arkada kalmaz değil mi?

Ders çalışmamak için onlarca neden yüzlerce bahane. Bilgisiz çobanlık bile yapılmıyor farkındasın değil mi?

Her konuda bir fikrin var her şeyi biliyorsun. Çok bilen çok yanılır dediğimde gülüp geçiyorsun hâlâ yanılıyorsun hâlâ hata yapıyorsun biliyorsun değil mi?

Bak evladım bak çocuğum bu sana ciddi bir uyarıdır. Zaman geçiyor sınavların yaklaşıyor. Sen böyle hayaller âleminde bilgiç bilgiç yaşarken aklı başında yine senin yaşında binlerce genç sabahın erken vaktinde, gündüzün ortasında ve gecenin sonunda ders çalışıyor. Bir amaçları bir hedefleri var. Seni sınavda geçecekler farkında mısın?

Seni biz zorlamayla çalıştırıyoruz. Sende isteksizce konuyu çalışırken detayları tabii ki göremiyorsun.

Bir çiçeğe sevgiyle ilgiyle bakan mı yoksa üstünkörü bakan mı onun güzelliğini anlar. Zorlamayla bakmayacaksın, ilgi duyacaksın. O karmakarışık zannettiğin formül hayatın ta kendisi farkında mısın?

Al bütün matematik formüllerini koy hayatın içine, al tüm fizik formüllerini koy hayatın içine, bak bakayım zerre kadar sapma var mı? Zerre kadar düzensizlik var mı? Milim milim, mikron mikron tutmuyor mu?

Sapma senin aklında, düzensizlik senin hayatında ne yapsak ne etsek bitmiyor. Bir türlü şu nefsine söz geçirip masa başına oturamadın. Ne var şu masada seni bu kadar korkutan. Oturup çalışanlar akılsız mı? Vakitleri mi değersiz? Sen vaktini nasıl değerlendiriyorsun?

Bak aslanım, bak prensesim, mademki insan olarak doğdun, nefis ve şeytan sen mezara girene kadar her daim düşmanındır. Bunu böyle bil. Kendini onların eline bırakırsan seni çalıştırmazlar. Nefsin yan gelip yatmanı göbek büyütmeni tavsiye eder sana. Şeytan ise kötülüğü tavsiye eder. Tüm kötülükler cahillik çıkışlıdır.

Kötülükler dünyayı kurtaran saçma sapan senaryolu filmlerle önlenmez. Önce kendini kötülükten kurtar. Tembellik en büyük gaflet ve büyük bir kötülüktür. Tembel kişi bilerek ya da bilmeyerek bir sürü kişiye zarar verir, kötülük yapar.

Önce kendine bir iyilik yap. Kır zincirlerini. Kalk çalışma masana geç, Kendine güzel bir çalışma programı yap. Hemen 2-3 saatlik aralıksız bir çalışma yap.

Yardıma ihtiyacın olursa annen, baban, öğretmenlerin ve Ömer Karaman öğretmenin daima yanında bir tık uzağında sana destek olmak istiyor. Haberin olsun.

Sana güveniyoruz. Haydi, başla…

Eğitimle ilgili soru veya sorunlarınız varsa iletişime geçiniz.

Matematik Öğretmeni & Eğitim Danışmanı

Ömer KARAMAN

İletişim= omerkaraman2003@hotmail.com

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