OKUL PUANININ LGS YE ETKİSİ KAÇ PUANDIR?

-0 (Sıfır) puandır.

Şaşırdınız mı? Şaka yapmıyorum gerçekten de sıfır puan etkiler. Bildiğiniz sıfır hani doğal sayılar sıfırdan başlar ya onun sıfırı işte. İnanmıyorsanız Google da ‘okul puanının Lgs ye etkisi’ diye yazın ve taratın. Göreceksiniz ki 8. sınıf okul puanı ya da ortaokul diploma puanının Lgs puanına hiçbir etkisi yoktur.

Lgs de kaliteli bir Anadolu ya da fen lisesini kazanmak istiyorsanız yani puanla öğrenci alan bir okula gitmeyi planlıyorsanız, okul puanı Lgs puanına etki etmez.

Fakat ben adrese dayalı olarak Lgs sınavından bağımsız evime yakın bir liseye yerleşmek istiyorum derseniz o zaman okul puanı önemli oluyor. Fakat burada da hem okulun kalitesi ve verdiği eğitim, hem de çoğu öğrencinin puanlarının yüksek olmasından dolayı yine diğerlerine nispeten daha iyi olan okullara kayıt yaptırmakta sıkıntı çıkmakta ve çoğu öğrenci nispeten iyi liselere kayıt yaptıramamaktadır.

Yani kısacası Lgs puanı hesaplanırken okul puanı dikkate alınmaz. Ama öğretmeniniz okul puanının çok etkili olduğunu vs. söylemiştir muhtemelen çünkü öğrenciler okul puanının etkisiz olduğunu öğrenince okul derslerine değil Lgs çalışmalarına ağırlık veriyor bu da öğretmenlerimizin hoşuna gitmiyor.

Neden bunları açıklama ihtiyacı hissettim? Geçenlerde Lgs ye hazırlık yaptığımız bir öğrencime beden eğitimi veya resim dersi gibi Lgs sınavında soru gelmeyen bir dersten öğretmeni 3-4 gününü alacak (daha doğrusu sınavdan çalacak) ödev vermiş ve eğer yapmazsan zayıf veririm okul puanın Lgs de düşük olur, sende iyi yerleri kazanamazsın tarzında tehdit etmiş.

Oldu mu şimdi? Bu kadar insafsızlık bu kadar düşüncesizlik olur mu? Sonrada öğretmene saygı azaldı diyorlar. Lgs sınavı Çocukların ergenlik çağında sadece bir defa girebilecekleri bir sınavdır. Ve öğrencinin tüm eğitim hayatını en yoğun şekilde bu sınav etkiler. Çünkü İyi bir lise iyi bir üniversite demektir. Hangi öğretmen ne hakla öğrenciyi Lgs ye çalışmaktan alıkoyabilir? Üstelik sınavda bile çıkmayacak bir şey için…

Anneler babalar sizlere sesleniyorum. Lütfen bu bilgiye göre çocuğunuzu yönlendirin. Lgs sınavına okul puanının 1 puan bile etkisi yoktur. Çocuklarınız online derslerden günlük programlarına kadar çalışmalarını buna göre ayarlasınlar.

Eğitimle ilgili soru veya sorunlarınız için lütfen mail atınız…

Matematik Öğretmeni & Eğitim Danışmanı

Ömer KARAMAN

İletişim= omerkaraman2003@hotmail.com

Galeri