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Ömer KARAMAN
HAYAT ORMANI


     Ömür dediğimiz zaman dilimi çok uzun gözükse de aslında bir anda geçip gidiyor. İnsan geriye baktığında ben ne eserler bıraktım? Ya da hangi faydalı işleri yaptım? Diye düşünmeli. Zaten zaman geçmiştir, elde kalan yapılan iyilikler ve güzel çalışmalardır.

     Zaman öyle bir hızla geçmiştir ki; hiç bitmez sanılan sınav hazırlıkları ve okullar bittiği gibi, üniversitede edinilen meslekte onlarca yıl çalışılmış ve çoktan emekli olunmuştur. Şimdi emeklilik biraz da hesap kitap vaktidir?

İnsan şöyle düşünür.

— Hayatım yeterince verimli geçti mi?

— Aileme, çevreme, insanlara bir faydam dokundu mu?

— Vatanıma, milletime, insanlığa bir katkım oldu mu?

— Ortaya ne koyabildim? Bir eserim, ürünüm çalışmam ya da geride bıraktığım benim yetiştirdiğim faydalı bireyler var mı?

     Genç arkadaşım; belki bugün harıl harıl Lgs, Tyt, Ayt sınavlarına hazırlık yapıyorsun. Ya da kendine hâkim olamayıp nefsini yenemeyip oyundu, mesajdı, sosyal medyaydı boşa vakit öldürüyorsun ama emin ol ömrün olurda belli bir yaşa gelince sende bu hesapları yapacaksın.

     İşte o zaman şu andaki çalışmalarının kıymeti belli olacak. Senin şu anda yapacağın her bir çalışma hayat ormanına diktiğin bir fidana dönüşmektedir.

     Fidanları ne kadar artırırsan ormanın o kadar büyüyecek göz alabildiğince geniş bir yaşam alanı olacaktır. Yani bilgin, çevren ve olanakların artacaktır.

     O fidanlar masa başında geçirdiğin saatlerindir. Her biri senin geleceğine yatırımındır.

     Hayat ormanına olabildiğince çok ağaç dik ki sonra nefessiz kalma. Bol oksijende sağlıklı yaşa.

-Masa başında sabırla otur.

-Günlük çalışma planın bir gün önceden ya da en geç sabahtan belli olsun.

-Çalışma plan ve programın mutlaka yazılı olsun. Söz uçar yazı kalır.

-Zor gördüğün konuları mutlaka detaylıca çalış özellikle onları çalış unutma ki detaylı konular her öğrenciye zordur onları öğrenmek seni bir adım ileriye taşıyacaktır.

-En önemli şey eksik konuları tespit edip onları güzelce çalışmandır. Unutma ki eksik konular hem sınavda hem de sınavda başarısız olunca hayatta karşına sıkıntı olarak çıkacaktır.  

-Moral ve motivasyonunu daima koru. Başarıya ulaşacağına olan inancını asla kaybetme. Unutma ki ümidini kesenler asla mutlu olamaz.

     Çok sağlam, detaylı çalışmalar yapıp hayat ormanına bol bol fidan dikmen dileklerimle…

Eğitimle ilgili soru veya sorunlarınız için lütfen mail atınız…

                                            Matematik Öğretmeni & Eğitim Danışmanı

                                                                  Ömer KARAMAN

                                                İletişim= omerkaraman2003@hotmail.com

Galeri
📆 13 Ocak 2021 Çarşamba 11:46   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 17 11 2 4 39 21 +18 35 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 17 11 2 4 35 21 +14 35 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 17 10 3 4 34 14 +20 33 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 17 8 7 2 31 19 +12 31 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 18 9 3 6 29 16 +13 30
6 Hatayspor 17 8 4 5 25 22 +3 28
7 Trabzonspor 17 7 5 5 19 20 -1 26
8 Fatih Karagümrük 17 6 6 5 27 23 +4 24
9 Antalyaspor 18 6 6 6 19 25 -6 24
10 Konyaspor 17 6 4 7 24 21 +3 22
11 Sivasspor 17 5 7 5 19 21 -2 22
12 Başakşehir 17 6 4 7 24 28 -4 22
13 Kasımpaşa 17 6 4 7 20 27 -7 22
14 Yeni Malatyaspor 17 5 6 6 21 23 -2 21
15 Çaykur Rizespor 17 5 6 6 22 30 -8 21
16 Göztepe 17 4 7 6 21 20 +1 19
17 Gençlerbirliği 17 5 4 8 18 31 -13 19
18 Kayserispor 17 4 4 9 11 21 -10 16 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 17 4 3 10 20 27 -7 15
20 Denizlispor 17 3 5 9 17 28 -11 14
21 BB Erzurumspor 18 3 4 11 16 33 -17 13

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