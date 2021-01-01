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Mesut Özil, sponsor formülüyle adım adım Fenerbahçe’ye geliyor!


Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri için adı geçen Arsenal’in dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil için sponsor formülü devreye girecek.


Ara transfer döneminin başlamasıyla beraber Fenerbahçe’de Mesut Özil hareketliliği yaşanıyor.

Harcama limitlerini bu transferle aşmamak isteyen sarı-lacivertli ekip, Özil transferi için sponsor formülüne başvurdu. Bir firmayla anlaşma aşamasında olan Fenerbahçe formasını bu kuruluşa ürettirip, Mesut transferi için sponsor desteği alacak. Bu anlaşmanın sonucunda Özil’in Fenerbahçe’ye 3.5 yıllık imza atması bekleniyor.

📆 06 Ocak 2021 Çarşamba 13:35   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 16 11 1 4 37 19 +18 34 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Gaziantep 16 8 7 1 30 17 +13 31 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Alanyaspor 16 9 3 4 27 12 +15 30 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Galatasaray 16 9 3 4 28 14 +14 30 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Fenerbahçe 15 9 2 4 30 20 +10 29
6 Hatayspor 16 8 3 5 23 20 +3 27
7 Trabzonspor 17 7 5 5 19 20 -1 26
8 Konyaspor 16 6 4 6 23 19 +4 22
9 Fatih Karagümrük 16 5 6 5 25 22 +3 21
10 Yeni Malatyaspor 16 5 6 5 21 22 -1 21
11 Antalyaspor 17 5 6 6 18 25 -7 21
12 Çaykur Rizespor 16 5 5 6 21 29 -8 20
13 Göztepe 16 4 7 5 21 19 +2 19
14 Sivasspor 16 4 7 5 17 20 -3 19
15 Başakşehir 16 5 4 7 22 27 -5 19
16 Gençlerbirliği 16 5 4 7 18 25 -7 19
17 Kasımpaşa 16 5 4 7 18 26 -8 19
18 MKE Ankaragücü 16 4 3 9 19 25 -6 15 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 16 3 4 9 16 27 -11 13
20 Kayserispor 16 3 4 9 10 21 -11 13
21 BB Erzurumspor 17 3 4 10 16 30 -14 13

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