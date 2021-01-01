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Vali Yerlikaya açıkladı! Beşiktaş ve Sarıyer’de her türlü gösteri ve yürüyüş yasaklandı


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde toplanma çağrılarına ilişkin açıklama yaparak, “Beşiktaş ile Sarıyer’de her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklandı” ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından bir açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bazı sivil toplum kuruluşları tarafından basın ve sosyal medya yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bugün toplanma çağrıları yapıldığını hatırlattı. Yerlikaya açıklamasında, “Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerimizin Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yapılması planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek, bu ilçelerimizde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve kanunlar önünde herkes eşittir. Bütün vatandaşlarımızdan beklentimiz; konusu suç teşkil edecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınılması ve aklıselim davranılmasıdır. Güvenlik güçlerimiz, hepimizin huzur ve güvenliği için daima görev başındadır. Gücünü milletimizin engin sevgisi ve yasalarımızdan alan polisimiz; her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecektir.”

📆 06 Ocak 2021 Çarşamba 13:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 16 11 1 4 37 19 +18 34 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Gaziantep 16 8 7 1 30 17 +13 31 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Alanyaspor 16 9 3 4 27 12 +15 30 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Galatasaray 16 9 3 4 28 14 +14 30 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Fenerbahçe 15 9 2 4 30 20 +10 29
6 Hatayspor 16 8 3 5 23 20 +3 27
7 Trabzonspor 17 7 5 5 19 20 -1 26
8 Konyaspor 16 6 4 6 23 19 +4 22
9 Fatih Karagümrük 16 5 6 5 25 22 +3 21
10 Yeni Malatyaspor 16 5 6 5 21 22 -1 21
11 Antalyaspor 17 5 6 6 18 25 -7 21
12 Çaykur Rizespor 16 5 5 6 21 29 -8 20
13 Göztepe 16 4 7 5 21 19 +2 19
14 Sivasspor 16 4 7 5 17 20 -3 19
15 Başakşehir 16 5 4 7 22 27 -5 19
16 Gençlerbirliği 16 5 4 7 18 25 -7 19
17 Kasımpaşa 16 5 4 7 18 26 -8 19
18 MKE Ankaragücü 16 4 3 9 19 25 -6 15 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 16 3 4 9 16 27 -11 13
20 Kayserispor 16 3 4 9 10 21 -11 13
21 BB Erzurumspor 17 3 4 10 16 30 -14 13

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