ÇOCUĞUNUZDA DİKKAT EKSİKLİĞİ OLUP OLMADIĞINI NASIL ANLARSINIZ?

Sevgili öğrenciler; Saygıdeğer anne babalar,

Dikkat eksikliğiyle ilgili size önemli bir uyarı yaparak yazıma başlamak istiyorum. Çoğu aile çocuğumda dikkat eksikliği var deyip doktorlarımıza başvurup ilaç kullanıyorlar. Tıbben dikkati belli saatler toparlayan ilaçlar vardır. Tıbba karşı değiliz mutlaka bir hastalıkla karşılaşınca önce hekime başvurmalıdır. Fakat burada çok önemli ve çok kritik bir nokta vardır. Dikkat eksikliği var diye doktora götürüp ilaç kullandığınız çocuğunuzda gerçekten dikkat eksikliği var mıdır?

Dikkat eksikliği iki türlüdür. Birincisi gerçekten de tıbbi olarak dikkat eksikliğidir. Bu kişiler ya da öğrenciler doktora gidip tedavi olmalıdır. İkincisi ise ilgi çekmeme kaynaklı dikkat eksikliğidir. Bu durumdaki öğrencileri boşuna doktora götürüp ilaç kullandırıp vücuduna zarar vermeyelim. Neticede ilaçların çoğu kimyasaldır.

Bilgisayar, tablet ve telefonlardaki oyunlar ve uygulamalar çok hızlı hareket ettiğinden dolayı, öğrencimiz masa başına geçip Matematik ve Türkçenin soğuk yüzüyle, yavaş ilerleyen ortamıyla karşılaşınca ister istemez sıkılırlar. Zaten şu andaki öğrenciler bildiğiniz gibi z kuşağı çocukları olduğu için bebekliklerinden beri rahat büyümüş ve hareket etmişlerdir.

Gün boyu Sosyal medyada takılıp oyun oynayan öğrencimiz masa başına geçip formül ve bilgilerle karşı karşıya kalınca sıkılması kaçınılmazdır. Öğrencimiz sıkılır, bunalır ve canı zaten ders çalışmak istemediği için masa başında ara ara başka hayaller kurarlar. Tam da bu esnada öğrenciyi gören anne baba bunu dikkat dağınıklığı zanneder. Hâlbuki değildir. Bu ders çalışmanın öğrencinin ilgisini çekmemesi kaynaklı bir durumdur. Tıbbi yani gerçek dikkat dağınıklığı değildir. Burada doktora ilaca gerek yoktur. Öğrenci biraz kendini zorlasa ya da dikkat toparlayıcı antrenmanlar yapsa (Youtube da dikkat eksikliği Ömer Karaman yazarak bu konuda detaylı bilgilere ulaşabilir siniz) sorun bir iki haftada ortadan kalkacaktır.

Peki, biz nasıl anlayacağız çocuğumuzda tıbbi dikkat eksikliği olup olmadığını? Çok kolay.

Çocuğunuzla bir dizi, sinema filmi veya program izlerken anne baba ben dalmışım en son şu sahnede kalmıştım sonrasını hatırlamıyorum dediği oldu mu hiç? Ya da oyun oynarken daldığından bir sürü puanlar kaybettiğinden bir türlü düzgün oyun oynayamadığından bahsetti mi hiç? Çünkü gerçek dikkat eksikliği olan öğrenci hayatının her anında yaşar bu durumu ve ara sıra dalmaları olur. Televizyon izlerken de dalar oyun oynarken de ve zamanla oyun oynayamaz hale gelir.

Bilgisayar, tablet ve telefonu oynarken cin gibi ama derse gelince dikkati dağılıyor. Hayır, bu dikkat eksikliği değildir. İlgisini çekmiyor, sıkılıyor ve başlıyor hayaller kurmaya o esnada da dalıyor.

Çocuğunuzda dikkat eksikliği varsa aşağıdaki yorum kısmına ya da mail adresimize yazınız. Konuyu daha da detaylandırıp çözüm yollarını inceleyelim.

Eğitimle ilgili soru veya sorunlarınız için mail atınız…

Matematik Öğretmeni & Eğitim Danışmanı

Ömer KARAMAN

İletişim= omerkaraman2003@hotmail.com

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