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İstanbul için korkunç rakam: Aralık ayı yağış ortalaması yüzde 80 düştü


Son aylarda beklenen yağmurların düşmemesi sonucu kuraklık tehlikesi yaşayan İstanbul’un Aralık ayında yağış ortalaması geçmiş yıllara oranla yüzde 80 oranında düşerek metrekareye 21 kilogram yağış düştü.

Son aylarda beklenen yağmurların yağmaması sonucu İstanbul’daki barajlar yaklaşık yüzde 80 oranında boşaldı. Barajların bugün itibariyle doluluk oranı yüzde 20.29 oldu. İBB yetkililerin yaptığı acıkmaya göre İstanbul’un Aralık ayı yağış ortalaması yüzde 80 oranında düşerek metrekareye 21 kilogram yağış düştü. Öte yandan yapılan açıklamada İstanbul’da hava sıcaklıklarının 13 Ocak’a kadar mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği bildirildi.

📆 31 Aralık 2020 Perşembe 12:07   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Beşiktaş 14 9 1 4 29 19 +10 28 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Alanyaspor 15 8 3 4 24 12 +12 27 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 14 7 6 1 27 16 +11 27 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Fenerbahçe 14 8 2 4 27 20 +7 26
6 Hatayspor 14 7 3 4 20 16 +4 24
7 Fatih Karagümrük 14 5 6 3 23 17 +6 21
8 Yeni Malatyaspor 14 5 5 4 18 17 +1 20
9 Trabzonspor 15 5 5 5 16 19 -3 20
10 Konyaspor 14 5 4 5 18 14 +4 19
11 Göztepe 15 4 7 4 21 18 +3 19
12 Çaykur Rizespor 14 5 4 5 20 22 -2 19
13 Kasımpaşa 15 5 4 6 18 23 -5 19
14 Sivasspor 14 4 5 5 13 16 -3 17
15 Antalyaspor 15 4 5 6 15 24 -9 17
16 Başakşehir 14 4 4 6 21 24 -3 16
17 Gençlerbirliği 14 4 3 7 14 23 -9 15
18 MKE Ankaragücü 14 3 3 8 16 22 -6 12 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 14 3 3 8 14 24 -10 12
20 BB Erzurumspor 15 3 3 9 15 28 -13 12
21 Kayserispor 14 2 4 8 9 19 -10 10

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