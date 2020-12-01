İstanbul Aydos Gölü alarm veriyor

İSTANBUL AYDOS GÖLÜ ALARM VERİYOR (AYKUT ZOR/İSTANBUL-İHA) İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 20 seviyelerine inerek son 10 yılın en düşük seviyesine ulaşırken, bu durumdan kentte bulunan göllerde nasibini aldı. Sancaktepede bulunan Aydos Gölünde sular gözle görülür bir şekilde azalırken, suları çekilen göl havadan görüntülendi.