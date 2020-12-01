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Ahmet Şimşek Koleji
KADIKÖYLÜ ÇOCUKLARDAN CAZ KONSERİ


Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği Çocukça Caz Konseri, akordeon ustası Edward Aris’in eşliğinde Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

Kadıköy Belediyesi’nin çocukların sanat eğitimine destek vererek çok boyutlu düşünmelerine ve estetik duygularının gelişimine katkı sağlamak için hizmete açtığı Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri, her yıl Aralık ayında yeni yılı müzikle karşılamak için “Çocukça Caz Konseri” veriyor. Geleneksel hale gelen konser bu yıl 25 Aralık Cuma günü Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Her yıl, cazın önemli isimlerinden konukları da sahnesinde ağırlayan konserin bu yıl ki konuğu akordeon ustası Edward Aris oldu. Aris’in, Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri ve öğretmenleriyle birlikte sahneye taşıdıkları eserler arasında “Autumn leaves ve Fly me to the moon” gibi caz müziğine damgasını vurmuş eserler yer aldı. Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nin kendisine özgü akustik ortamında gerçekleşen konser izleyicilere keyifli bir akşam sundu.

Çocuk Sanat Merkezi, alanında uzman öğretmenlerle 3 yaşından 14 yaşına kadar öğrencilerin eğitim aldığı bir merkez. Merkez 2007 yılında enstrüman kursları ile başladığı yolculuğuna dans, bale, drama ve resim kurslarını da ekleyere sanata duyarlı nesillerin yetişmesine katkı sağlıyor. Pandemi sürecinde yüz yüze eğitime ara veren Çocuk Sanat Merkezi’nde eğitimler çevrimiçi olarak devam ediyor.

📆 27 Aralık 2020 Pazar 20:25   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 14 9 2 3 25 10 +15 29 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Alanyaspor 15 8 3 4 24 12 +12 27 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Gaziantep 14 7 6 1 27 16 +11 27 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Fenerbahçe 14 8 2 4 27 20 +7 26 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 13 8 1 4 26 19 +7 25
6 Fatih Karagümrük 14 5 6 3 23 17 +6 21
7 Hatayspor 13 6 3 4 14 16 -2 21
8 Yeni Malatyaspor 14 5 5 4 18 17 +1 20
9 Trabzonspor 15 5 5 5 16 19 -3 20
10 Göztepe 15 4 7 4 21 18 +3 19
11 Kasımpaşa 15 5 4 6 18 23 -5 19
12 Konyaspor 13 5 3 5 17 13 +4 18
13 Çaykur Rizespor 13 5 3 5 19 21 -2 18
14 Sivasspor 13 4 5 4 13 13 0 17
15 Antalyaspor 14 4 5 5 15 18 -3 17
16 Başakşehir 14 4 4 6 21 24 -3 16
17 MKE Ankaragücü 14 3 3 8 16 22 -6 12
18 Denizlispor 14 3 3 8 14 24 -10 12 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 13 3 3 7 11 21 -10 12
20 BB Erzurumspor 15 3 3 9 15 28 -13 12
21 Kayserispor 13 2 4 7 7 16 -9 10

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