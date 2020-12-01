HES kodu eşleşmesi yapılmamış İstanbulkart’lar toplu taşımada kullanılamayacak

HES kodu kullanımının zorunlu hale getirilmesi ardından İBB, yeni dönem için gerekli adımları atarak İstanbulkartlar ile HES kodlarının eşleştirilmesi uygulamasını başlattı. 15 Ocak’tan sonra HES kodu eşleşmesi yapılmamış İstanbulkart’lar toplu taşımada kullanılamayacak. Kart kullanıcıları, HES Kodu ile birlikte kişisel bilgilerini “https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul” sitesindeki gerekli alanlara girerek eşleştirme işlemi kolaylıkla yapılabiliyor. İşlem sırasında destek almak isteyen vatandaşlar Alo 153’e başvurabilir.

İçişleri Bakanlığı’nın toplu taşıma araçlarında HES kodu kontrolünü zorunlu hale getiren genelgesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni dönemde yurttaşların sorunsuz bir şekilde seyahat edebilmesi için kolları sıvadı. İstanbulkartlar ile HES Kodlarının eşleştirilmesi işlemlerini başlattı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında yayınlanan genelge gereği 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş İstanbulkartlar geçersiz sayılacak. Koronavirüs riski taşıyan yurttaşlar, kent içinde toplu taşımadan yararlanamayacak.

TEMASLI KİŞİYE GEÇİŞ İZNİ VERİLMEYECEK!

Genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken kent içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılacak. Koronavirüs tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecek.

İSTANBULKART İLE HES KODU NASIL EŞLEŞTİRİLİR?

Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ya da SMS üzerinden alınan HES kodu ile birlikte kişisel bilgilerini “https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul” sitesindeki gerekli alanlara girerek eşleştirme işlemi kolaylıkla yapılabilmektedir. İşlem sırasında destek almak isteyen vatandaşlar Alo 153’e başvurabilecek.

İstanbulkart’ı İndirmek İçin;

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