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HES kodu eşleşmesi yapılmamış İstanbulkart’lar toplu taşımada kullanılamayacak


HES kodu kullanımının zorunlu hale getirilmesi ardından İBB, yeni dönem için gerekli adımları atarak İstanbulkartlar ile HES kodlarının eşleştirilmesi uygulamasını başlattı. 15 Ocak’tan sonra HES kodu eşleşmesi yapılmamış İstanbulkart’lar toplu taşımada kullanılamayacak. Kart kullanıcıları, HES Kodu ile birlikte kişisel bilgilerini “https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul” sitesindeki gerekli alanlara girerek eşleştirme işlemi kolaylıkla yapılabiliyor. İşlem sırasında destek almak isteyen vatandaşlar Alo 153’e başvurabilir. 

İçişleri Bakanlığı’nın toplu taşıma araçlarında HES kodu kontrolünü zorunlu hale getiren genelgesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni dönemde yurttaşların sorunsuz bir şekilde seyahat edebilmesi için kolları sıvadı. İstanbulkartlar ile HES Kodlarının eşleştirilmesi işlemlerini başlattı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında yayınlanan genelge gereği 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş İstanbulkartlar geçersiz sayılacak. Koronavirüs riski taşıyan yurttaşlar, kent içinde toplu taşımadan yararlanamayacak.  

TEMASLI KİŞİYE GEÇİŞ İZNİ VERİLMEYECEK!

Genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken kent içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılacak. Koronavirüs tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecek.

İSTANBULKART İLE HES KODU NASIL EŞLEŞTİRİLİR?

Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ya da SMS üzerinden alınan HES kodu ile birlikte kişisel bilgilerini “https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul” sitesindeki gerekli alanlara girerek eşleştirme işlemi kolaylıkla yapılabilmektedir. İşlem sırasında destek almak isteyen vatandaşlar Alo 153’e başvurabilecek.

İstanbulkart’ı İndirmek İçin; 

AppStore’dan http://bit.ly/istanbulkart_apple 

Google Play’den http://bit.ly/istanbulkart_googleplay 

AppGallery’den http://bit.ly/istanbulkart_appgallery 

Instagram: https://www.instagram.com/istanbulkart.istanbul/ 

Facebook: https://tr-tr.facebook.com/istanbulkart/ 

Twitter:          https://twitter.com/istanbulkart 

📆 16 Aralık 2020 Çarşamba 14:02   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Alanyaspor 12 8 2 2 22 7 +15 26 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 11 7 2 2 19 7 +12 23 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 12 7 2 3 22 16 +6 23 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Beşiktaş 11 6 1 4 21 19 +2 19 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Göztepe 12 4 6 2 19 13 +6 18
6 Gaziantep 11 4 6 1 17 14 +3 18
7 Kasımpaşa 12 5 3 4 16 15 +1 18
8 Hatayspor 11 5 3 3 13 15 -2 18
9 Fatih Karagümrük 12 4 5 3 20 15 +5 17
10 Yeni Malatyaspor 11 4 4 3 14 13 +1 16
11 Konyaspor 11 4 3 4 15 11 +4 15
12 Başakşehir 12 4 3 5 18 18 0 15
13 Çaykur Rizespor 11 4 3 4 16 18 -2 15
14 Trabzonspor 12 3 5 4 13 16 -3 14
15 Antalyaspor 12 3 5 4 12 16 -4 14
16 Sivasspor 11 2 5 4 9 12 -3 11
17 Gençlerbirliği 11 3 2 6 9 17 -8 11
18 Kayserispor 11 2 4 5 6 12 -6 10 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 12 2 3 7 11 21 -10 9
20 MKE Ankaragücü 11 2 2 7 13 19 -6 8
21 Denizlispor 11 1 3 7 10 21 -11 6

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