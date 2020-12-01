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Ahmet Şimşek Koleji
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Ömer KARAMAN
BİR DEFA OKUMAYLA NASIL EZBER YAPILIR?


Hafıza dediğimiz şey yaşanan ve öğrenilen şeylerin beyinde kayıtlı olarak ve istenilen zamanda hatırlanmak üzere tutulabilme yeteneğidir.     Okuduğumuz şeylerin ve çalıştığımız derslerin çabucak hafızamıza işlenmesini istiyorsak öncelikle ona önem vermeli ve bilgilerin kalıcı olması için kendimizi zorlamalıyız.

Sözel derslerde ezber yapmak için kendimizi kasmak durumundayız. Sadece okuyarak ezber yapamıyorsanız mutlaka 3-5 defa yazmayı deneyin çok daha çabuk ezber yaptığınızı göreceksiniz.

     Ezber yapmanın ve hafızada kolay tutmanın bir diğer yolu da ezber yapmaya çalışılan bilgilerin okunurken, dinlenilirken yada yazılırken zihinde canlandırılması yöntemidir. Örnek verecek olursak bir tarih kitabında aşağıdaki yazının geçtiğini ve bunu mutlaka ezberlememiz gerektiğini varsayalım.

Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul’u fethetti.

      Eğer kelime sırasına göre tane tane ezber yapmaya çalışırsanız genellikle hüsrana uğrarsınız yada ezber yaptığınızı zannetseniz bile sınavlarda aradaki kelimelerden birini unuttuğunuzda tüm cümleyi unutmuş olursunuz. Ben öğrencilerime okudukça zihinde canlandırmalarını öneriyorum. Yukarıdaki cümle için zihnimizde canlandıracak olursak.

     Surlar yıkılmış bir padişah at üzerinde şehre giriyor. Yıl 1453 İstanbul fethedilmiş ve at üzerindeki padişah Fatih Sultan Mehmet

      Eğer yukarıdaki şekilde zihinde canlandırdı iseniz ne kadar kolayca ve kalıcı ezber yaptığınızı hissetmiş olmalısınız. Burada amaç kelime kelime ezber değildir zaten önemli olan bir soru sorulduğunda tüm bilgilerin verilebilmesidir.

  Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul’u fethetti.

Burada 4 tane bilgi vardır.

1-)Fatih Sultan Mehmet

2-)1453 yılı

3-)İstanbul şehri

4-)Fethedilmesi

    Bu bilgileri asla sırası ile tane tane ezberlemeye çalışmayın önemli olan bilgileri tam olarak hafızada tutmaktır. Sınavlarda yada sorularda 4 bilgin tamamını verdiğimizde zaten tam puan alabiliriz. Yukarıdaki cümle için ben aklımda kaldığınca cümle kurayım mesela 1453 diye başlayayım

1453 yılında İstanbul Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi.Yada

1453 yılında Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethetti.

     Gördüğünüz gibi 4 bilgiyi de tam yazdım, sizde aşağıdaki cümleleri tamamlayınız

İstanbul ……….……..……..…….……………..………

İstanbul ……….……..……..…….……………..………

      Dersleri ezber yapmanın ve hafızada tutmanın en kolay yollarından birisi yukarıda anlattığım zihinde canlandırma metodudur. Bunu mutlaka çocuklarınıza öğrencilerinize öğretiniz çok faydasını göreceğinize eminim,

Saygıdeğer veliler ve öğretmenler, sevgili öğrenciler yukarıdaki zihinde canlandırma metodunu tüm sözel derslerinizde rahatlıkla kullanabilir bir şeyi bir defa okuyarak tüm detaylarıyla birlikte hafızanıza alabilirsiniz.

Matematik Öğretmeni &Eğitim Danışmanı

 Ömer KARAMAN

                                                İletişim= omerkaraman2003@hotmail.com

(Youtube, Instagram ve Facebook da Ömer Karaman yazarak eğitimle ilgili daha fazla içeriğe ulaşabilirsiniz.)

📆 15 Aralık 2020 Salı 22:54   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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10 Yeni Malatyaspor 11 4 4 3 14 13 +1 16
11 Konyaspor 11 4 3 4 15 11 +4 15
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14 Trabzonspor 12 3 5 4 13 16 -3 14
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