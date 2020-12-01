Türkiye genelinde 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde saat 21.00 itibarıyla başladı. Kısıtlama, Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Alanyaspor
|11
|7
|2
|2
|20
|6
|+14
|23
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Galatasaray
|11
|7
|2
|2
|19
|7
|+12
|23
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fenerbahçe
|12
|7
|2
|3
|22
|16
|+6
|23
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Beşiktaş
|10
|6
|1
|3
|20
|17
|+3
|19
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Göztepe
|12
|4
|6
|2
|19
|13
|+6
|18
|6
|Kasımpaşa
|12
|5
|3
|4
|16
|15
|+1
|18
|7
|Hatayspor
|10
|5
|3
|2
|13
|13
|0
|18
|8
|Fatih Karagümrük
|12
|4
|5
|3
|20
|15
|+5
|17
|9
|Yeni Malatyaspor
|11
|4
|4
|3
|14
|13
|+1
|16
|10
|Konyaspor
|11
|4
|3
|4
|15
|11
|+4
|15
|11
|Gaziantep
|10
|3
|6
|1
|15
|13
|+2
|15
|12
|Başakşehir
|11
|4
|3
|4
|17
|16
|+1
|15
|13
|Çaykur Rizespor
|11
|4
|3
|4
|16
|18
|-2
|15
|14
|Trabzonspor
|12
|3
|5
|4
|13
|16
|-3
|14
|15
|Antalyaspor
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|13
|16
|Sivasspor
|10
|2
|4
|4
|9
|12
|-3
|10
|17
|Kayserispor
|11
|2
|4
|5
|6
|12
|-6
|10
|18
|BB Erzurumspor
|11
|2
|3
|6
|11
|20
|-9
|9
|2021-22 1.Lig
|19
|Gençlerbirliği
|10
|2
|2
|6
|8
|17
|-9
|8
|20
|Denizlispor
|11
|1
|3
|7
|10
|21
|-11
|6
|21
|MKE Ankaragücü
|10
|1
|2
|7
|11
|19
|-8
|5
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