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TAMGA İçişleri Bakanı SOYLU, AFAD ve EMS’yi ziyaret etti


Tamga Uluslararası Arama Kurtarma Derneği Genel Başkanı Yağız Kızılkaya ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri 07.12.2020 tarihinde Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve akabinde AFAD Genel Başkanı Mehmet Güllüoglu’nu, Türkiye’de ve Uluslararası Alanlarda Ambulans ve Ambulans Malzemeleri Konusunda Profesyonel Hizmet Sunan Öncü Firmalardan EMS Firmasını da ziyaret ettiler.

Arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinde geniş kapsamlı çalışmalarla adından söz ettiren Tamga Uluslararası Arama ve Kurtarma Derneği olarak acil afet durumlarda ülke genelinde, uluslararası alanda ve diğer ülkelerde bugüne kadar yapılan hizmetler ve geleceğe dair planlamalar, hizmet fikirler, arama kurtarma ve yardım faaliyetler hakkında bilgi verdiler…

Tamga Uluslararası Arama ve Kurtarma Genel Başkanı YAĞIZ KIZILKAYA ve Genel Merkez Yönetimi , Türkiye’de ve Uluslararası Alanlarda Ambulans ve Ambulans Malzemeleri Konusunda Profesyonel Hizmet Sunan Öncü Firmalardan EMS Firmasını Ziyaret Etti ve Plaketini Sundu.

Galeri
📆 08 Aralık 2020 Salı 20:26   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Galatasaray 11 7 2 2 19 7 +12 23 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 11 7 2 2 22 13 +9 23 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Beşiktaş 10 6 1 3 20 17 +3 19 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Fatih Karagümrük 11 4 5 2 19 12 +7 17
6 Göztepe 10 3 6 1 16 10 +6 15
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8 Gaziantep 10 3 6 1 15 13 +2 15
9 Başakşehir 11 4 3 4 17 16 +1 15
10 Kasımpaşa 11 4 3 4 13 13 0 15
11 Yeni Malatyaspor 10 3 4 3 11 13 -2 13
12 Trabzonspor 11 3 4 4 13 16 -3 13
13 Antalyaspor 11 3 4 4 12 16 -4 13
14 Çaykur Rizespor 10 3 3 4 13 16 -3 12
15 Hatayspor 8 3 3 2 7 12 -5 12
16 Sivasspor 10 2 4 4 9 12 -3 10
17 BB Erzurumspor 10 2 3 5 11 17 -6 9
18 Kayserispor 10 2 3 5 6 12 -6 9 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 10 2 2 6 8 17 -9 8
20 Denizlispor 10 1 3 6 8 18 -10 6
21 MKE Ankaragücü 9 0 2 7 7 16 -9 2

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