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Ahmet Şimşek Koleji
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Yoğun Sis İstanbul Boğazı’na ayrı bir güzellik kattı


Sisli bir İstanbul sabahında boğazda kartpostallık görseller oluştu. İstanbul’da sabahın ilk ışıklarıyla özellikle İstanbul Boğazı üzerinde sis etkili oldu. Havadan drone kamerası ile görüntülenen sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Öte yandan, sis sebebiyle boğaz gemi trafiğine kapatıldı.

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini daha da arttırdı. Özellikle İstanbul Boğazı üzerinde etkili olan sis nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.

İstanbul Şehir Hatları ise sis dolayısıyla birçok seferini iptal ettiğini duyurdu. Öte yandan, boğaz üzerinde ve Çamlıca Camii üzerinde drone ile görüntülenen sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sabah işe gitmek isteyen vatandaşların ise zaman zaman zorluklar yaşadıkları görüldü. Siz bazı yerlerde görüş mesafesini de zaman zaman düşürdü.

Galeri
📆 04 Aralık 2020 Cuma 12:40   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Alanyaspor 9 7 2 0 19 3 +16 23 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 10 6 2 2 16 7 +9 20 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 10 6 2 2 20 13 +7 20 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Beşiktaş 10 6 1 3 20 17 +3 19 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Gaziantep 10 3 6 1 15 13 +2 15
6 Kasımpaşa 11 4 3 4 13 13 0 15
7 Fatih Karagümrük 10 3 5 2 17 11 +6 14
8 Göztepe 9 3 5 1 15 9 +6 14
9 Başakşehir 10 4 2 4 16 15 +1 14
10 Konyaspor 9 3 3 3 10 7 +3 12
11 Çaykur Rizespor 9 3 3 3 12 14 -2 12
12 Yeni Malatyaspor 9 3 3 3 10 12 -2 12
13 Hatayspor 7 3 3 1 7 9 -2 12
14 Trabzonspor 10 3 3 4 12 15 -3 12
15 Antalyaspor 10 2 4 4 11 16 -5 10
16 Sivasspor 9 2 3 4 8 11 -3 9
17 BB Erzurumspor 9 2 3 4 11 15 -4 9
18 Kayserispor 9 2 2 5 5 11 -6 8 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 9 1 3 5 8 16 -8 6
20 Gençlerbirliği 9 1 2 6 6 16 -10 5
21 MKE Ankaragücü 8 0 2 6 7 15 -8 2

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