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Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş » Türk Telekom Bedava İnternet
Türk Telekom Bedava İnternet


Salgın döneminde internetin önemi bir hayli artmıştır. İnsanların özel ders uzaktan iş gibi işlemlerini internet üzerinden yapabilmesi büyük bir mucizedir. Bu mucizelerin gerçekleşebilmesine ise bazen internet paketleri yeterli gelmemektedir. Bu noktada Bedava internet sitesi tarafından hizmete sunulan türk telekom bedava internet  paketlerine erişim sağlayabilme imkânı mevcuttur. Bu imkânı aracılığıyla insanlar herhangi bir şekilde ekstra ücret ödemeden Türk Telekom’un sağladığı kampanyalardan haberdar olabilir üstelik sadece bu kampanyaların neler olduğunu bildirmenin yanı sıra nasıl yararlanabileceğini de çeşitli bilgi kutuları dâhilinde işlem yapabilme imkanı sunulur. Bu imkânlar özellikle de arkada görülen ve her bütçeye uygun olarak sunulur. İnternet paketiniz bitti diye üzülmek zorunda kalmazsınız. Dolayısıyla bu paketlere anında erişim imkânı sağlarsınız. Bu imkânlar 2021 ve 2020 yılı için ortak olarak belirlenmiş imkânlardır.

Ücretsiz Ve Hızlı İnternet Paketleri

Belirli özel gün ve tarihlerde Türk Telekom’un sağlayacağı paketler SMS veya mobil uygulama üzerinden bilgilendirme yapılmaz. Dolayısıyla da bu paketlere yarışmak için internet üzerinden kısa bir araştırma yapmanız gerekir. Bu araştırmalar sonrasında ise Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi özel günlerde sunulan bedava internet paketlerine erişebilirsiniz. Aynı zamandan Türk Telekom kullanıcılarına sağlamış olduğu sil süpür kampanyası ile de ön plana çıkmaktadır. Sil süpür uygulamaları dijital platformlar üzerinden mobil uygulama aracılığıyla indirmiş olduğunuz Türk Telekom mobil programı üzerinden gerçekleşir. Program üzerinde yapacağınız silsüpür işlemi sonrası internet kazanabilme imkânı sağlarsanız. Bu ve buna benzer pek çok hizmet internet sitesinde yerini almaktadır sizlerde bu hizmetlerine en kısa yoldan hızlı bir şekilde erişmek için bedava interneti internet sitelerini ziyaret etmeyi unutmayınız.

📆 30 Kasım 2020 Pazartesi 14:10   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Alanyaspor 9 7 2 0 19 3 +16 23 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 10 6 2 2 16 7 +9 20 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 10 6 2 2 20 13 +7 20 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Beşiktaş 9 5 1 3 17 17 0 16 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Kasımpaşa 10 4 3 3 13 10 +3 15
6 Gaziantep 10 3 6 1 15 13 +2 15
7 Fatih Karagümrük 10 3 5 2 17 11 +6 14
8 Göztepe 9 3 5 1 15 9 +6 14
9 Başakşehir 10 4 2 4 16 15 +1 14
10 Konyaspor 9 3 3 3 10 7 +3 12
11 Çaykur Rizespor 9 3 3 3 12 14 -2 12
12 Yeni Malatyaspor 9 3 3 3 10 12 -2 12
13 Hatayspor 7 3 3 1 7 9 -2 12
14 Trabzonspor 10 3 3 4 12 15 -3 12
15 Antalyaspor 10 2 4 4 11 16 -5 10
16 Sivasspor 9 2 3 4 8 11 -3 9
17 BB Erzurumspor 9 2 3 4 11 15 -4 9
18 Kayserispor 9 2 2 5 5 11 -6 8 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 9 1 3 5 8 16 -8 6
20 Gençlerbirliği 9 1 2 6 6 16 -10 5
21 MKE Ankaragücü 8 0 2 6 7 15 -8 2

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