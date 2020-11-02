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Yeni doğan bebeğini çöpe atan kadın adliyeye sevk edildi


İstanbul Avcılar’da yeni doğan erkek bebeğini çöp kutusuna attığı tespit edilen kadın, adliyeye sevk edildi.

Avcılar’da yeni doğan erkek bebeğini çöp kutusuna attığı tespit edilen kadın, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğleden sonra Gümüşpala Jandarma Er Kürşat Keklik Sokak’ta meydana gelmişti. Geri dönüşüm işçisi kadın tarafından çöp konteyneri içinde poşete konulmuş bir bebek cesedi bulunmuş olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından bebeğin göbek bağı üzerinde yeni doğmuş olduğu tespit edilmişti. Olayla ilgili bebeği bulan C.K.’nın ifadesine başvuran polis çevrede geniş kapsamlı güvenlik kamerası araştırması yaptı. Yapılan araştırma sonucunda G.Y. isimli kadın gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

📆 27 Kasım 2020 Cuma 19:45   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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