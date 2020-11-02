Sanal Koro “Sen Varsın Öğretmenim” şarkısını yorumladı

Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümü mezunlarından oluşan “Yücel Elmas İçin Söyle Sanal Koro Projesi”24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle “Sen Varsın Öğretmenim” şarkısını yorumladı.

“Yücel Elmas İçin Söyle Projesi” Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi GSEB Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı mezun olan Burcu Özcanyüz Seymen tarafından 2020 yılı Nisan ayında pandeminin yarattığı ortamda hayata geçirildi.

Bu proje; herkesin yakından tanıdığı “Sen Varsın Öğretmenim” şarkısının değerli bestecisi, koro şefi ve müzik eğitimcisi olan Prof. Dr. Yücel Elmas‘ın üniversitesiden öğrencileri ve yıllarca koro şefliğini yaptığı TRT İstanbul Radyosu Çok Sesli Çocuk Korosu Mezunları ve aileleri, hayatında kendisiyle çalışma yapmış ya da müziğe emek ve gönül vermiş herkesin bir araya geldiği bir “Sanal Koro” proje.

Projenin mimarı Burcu Özcanyüz Seymen: “Bu proje büyükten küçüğe, öğretmenden öğrencisine, farklı mesleklerden, farklı şehir ve ülkelerden birçok kişiye kapısını açmışve açmaya devam ediyor.24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle bir çoğumuzun mezun olduğu eski adıyla Atatürk Eğitim Enstitüsü yeni adıyla Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi GSEB Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’ nda görev yapmış kaybettiğimiz kurucularımızı, bölümümüzde görev yapmış değerli sanatçılarımızı, tüm öğretmenlerimizi ve şu an aramızda olmayan arkadaşlarımızı manevi anlamda anmak istedik. “ dedi.

Bu projede yer alan herkes; gerek sesiyle, gerek çalgısıyla, gerek konuşmasıyla bu özel gün için bir araya geldi. Sanal Koro ve Sanal Orkestra olarak daha önce özel günlerde çalışmalar yapan topluluk bir çalışmayı daha başarıyla tamamladı.

“Yücel Elmas İçin Söyle Sanal Koro Projesi”, el ele ve gönül gönüle birlikte seçtiği eserleri çalışmaya, güzel bir aile olarak büyümeye ve başarılı çalışmalara imza atmaya devam edecek. Youtube’dan “Yücel Elmas Anısına” sayfasından https://www.youtube.com/watch?v=i-Sh6l4DQTA adresinden koronun 24 Kasım için hazırladığı “Sen Varsın Öğretmenim” şarkısına ulaşabilir, abone olup destek olabilirsiniz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz.

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