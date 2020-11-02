KADIDER Derneği Nedir?

Kadıköy için adeta büyük bir şans olarak bilinen KADIDER derneği ilk olarak 2016 yılında kurulmuş ve kısa sürede tüm esnafın büyük ilgisini kazanmayı başarmıştır. Bilindiği gibi ülkemizde büyük veya küçük işletmeler zaman zaman çeşitli zorluklarla karşılaşabiliyor. Bu gibi durumlarda ise esnaf için fayda sağlayacak ve esnafı dinleyip, anlayacak uzman kişilerden destek alınması gerekiyor. KADIDER ise tüm bu ve bunun gibi sorunları ortadan kaldırıp, daha güçlü ve daha sağlam esnaf yapılanması için faaliyetlerine devam etmektedir. Kadıköy içkili içkisiz kafe bar restaurant ve eğlence yerleri derneği, 4 yıllık çalışmaları ile ve gösterdiği büyük özveriler ile bilinmektedir. Derneğin esas amacı, esnafın ve Kadıköy halkının her daim yanında olmaktır. Yani Kadıköy’ü geliştirip, daha fazla kalkınmasını sağlamaktır. Bunun için ise hiç durmadan çalıp, çeşitli projeler geliştirmektedirler.

KADIDER Derneğinin Amacı

KADIDER derneği, esnaf ile sürekli iletişim halinde olup, sorunlarına soluksuz olarak çözümler bulmayı hedefler. Ayrıca ekonominin hangi yönde geliştiğini takip ederek, bu yönde çalışmalarını sürdürmektedirler. Özellikle dış turizm için farklı projeler geliştiren dernek sayesinde Kadıköy’de dış turizm daha da gelişmiş ve turistlerin buraya olan ilgisi daha fazla artmıştır. Üstelik hem yerli turistler için hem de yabancı turistler için daha çeşitli projeler geliştirdiklerinden dolayı, Kadıköy halkı ve esnafına farklı kazançlar da getirilmiştir. Turizmi sadece yaz aylarında değil, diğer dört mevsimde de çanlı tutmayı hedefleyen dernek sayesinde, pek çok işyeri kendini geliştirmeyi başarmıştır.

Derneğin hedefi sadece turizm olmayıp, hakkında bir arada iç içe olmasını sağlamaktır. Yani geçmiş yıllarda olduğu gibi saygılı, nezih ve daha sevgi dolu ortamların oluşmasını sağlamayı hedefler. Seminerler ile ve çeşitli konferanslar ile semt halkını ve semt esnafını bir araya getiren, hem halkın sorunlarını hem de esnafın sorunlarını dinleyen bu dernek ile siz de kendi sorunlarınız ile kendiniz değil, kadıköy esnaf derneği ile birlikte çözüm bulabilirsiniz. Artık yalnız kalmak istemiyor ve her durumda size destek veren bir el arıyorsanız, KADIRDER derneğine üye olup, çalışmalarını yakından takip edebilirsiniz.