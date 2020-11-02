YAVUZ BİNGÖL: TORUNUMU 1 KEZ GÖREBİLDİM!

İpek Açar’ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan İpek Açar’la İpek Yolu Programı, bu Cuma gecesi yayınlanacak bölümüyle yeni yayın dönemine başlıyor. Yeni sezonda İpek Açar’ın ilk konuğu Yavuz Bingöl oldu, Bingöl ve İpek Açar muhteşem bir konsere ve düetlere imza attılar. Pandemi kuralları nedeniyle, konser programı seyircisiz ve sosyal mesafeye uygun olarak çekildi.



YAVUZ BİNGÖL: KARANTİNAYI AYVALIK’TA GEÇİRDİMYavuz Bingöl, karantinanın ilk dönemlerini Ayvalık’ta yalnız başına geçirdiğini söyleyerek “O süreci müzikle atlatabildim, bol bol kitap okudum” dedi.

TORUNUMU 1 KEZ GÖREBİLDİM

Pandemi nedeniyle kızı Türkü’nün doğumuna gidemeyen Yavuz Bingöl, İpek Açar’ın “Dede olmak nasıl bir duyguymuş?” sorusuna “Torunumu 1 kez görebildim. Virüs’ten dolayı uzak kalmak zorundaydım. Anlatılmaz bir duygu, kelimelerle anlatılmaz, Aslan benim çocukluğuma benziyor. Allah herkese torun sevgisini nasip etsin” dedi.

BÜTÜN DERSLERİM 1’Dİ MÜZİĞİM 5Yavuz Bingöl sahnede muhteşem şarkıların yanı sıra tatlı sohbetini de konuşturdu. Bingöl: “Babamın fotoğraflarına bakarak, subay olmak istiyordum. Annem 7 yaşımda elime bağlamayı verince hayatım değişti. Asker olmak, subay olmayak isteyen çocuğun hayatına müzik girdi. Bütün derslerim 1’di, müzik notum ise 5’di” dedi.

İpek Açar’la İpek Yolu, her Cuma akşamı TRT Müzik ekranlarında olacak