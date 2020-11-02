Fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya idari para cezası kesildi!

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 208 firmaya toplam 6 milyon 870 bin lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

TİCARET BAKANLIĞINDAN 81 İLDE FAHİŞ FİYAT DENETİMİ HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULUNCA FAHİŞ FİYAT ARTIŞI YAPTIĞI TESPİT EDİLEN 208 FİRMAYA TOPLAM 6 MİLYON 870 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI REKLAM KURULU’NCA YÜRÜTÜLEN DENETİMLERDE DE 303 FİRMA/ŞAHIS HAKKINDA TOPLAM 13,3 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Ticaret Bakanlığı, son dönemde vatandaşlardan fahiş fiyat artışlarına yönelik şikayet başvuruları üzerine Türkiye genelinde başta gıda ve temel tüketim ürünlerinde olmak üzere saha denetimlerini artırdı. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi ve İç Ticaret Genel Müdürlükleri ile Ticaret İl Müdürlükleri koordinasyonunda marketler, pazar yerleri ve toptancılarda arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla 81 ilde denetimler gerçekleştirildi. Denetimler sonucu normalin üzerinde fiyat artışları gözlemlenen ürünler tespit edilerek, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından incelemeye alınan firmalardan savunmaları alındı.

Haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara 10 bin TL’den 100 bin TL’ye, stokçuluk faaliyetinde bulunanlara ise 50 bin TL’den 500 bin TL’ye varan idari para cezası uygulandı,

Ticaret Bakanlığı koordinesinde Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman Bakanlıkları ve TOBB ile TESK temsilcileriyle üretici ve tüketici örgütleri ve perakende sektörü temsilcilerinden oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bugüne kadar sonuncusu 15 Ekim tarihinde olmak üzere toplam 8 toplantı gerçekleştirdi. Haksız fiyat artışlarına yönelik Ticaret İl Müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 33 ilde yaklaşık bin 500 firma denetlenirken, söz konusu denetimlere ilişkin raporlar da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Sekretaryasını yürüten İç Ticaret Genel Müdürlüğüne iletildi. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun oluşturulduğu 17 Nisan tarihinden itibaren Ticaret İl Müdürlükleri, Reklam Kurulu, CİMER, e-Devlet ve Bakanlığın internet sitesi üzerinden toplam bin 625 adet başvurunun kurula intikal ettiği belirtildi. Fahiş fiyat artışına ilişkin olarak Kurul’a intikal eden şikayetlerin başında sebze ve meyveler ile temel gıda ürünleri, cerrahi maske, el dezenfektanı vb. koruyucu sağlık ürünleri, çeşitli temizlik ve hijyen ürünlerine yönelik başvurular geldi. Diğer taraftan sebze ve meyvelerde yaşanan fiyat artışlarının tespiti amacıyla Bakanlık tarafından toptancı hallerinde re’sen başlatılan denetimler kapsamında Hal Kayıt Sistemi’ne (HKS) bildirimlerinde alış ve satış fiyatları arasında fahiş farklar bulunduğu tespit edilen firmalardan da savunmaları istenildi.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’ndan 208 firmaya 6,9 milyon lira ceza

Gerek gelen şikayetler, gerekse Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nca re’sen yapılan incelemeler kapsamında bugüne kadar bin 861 dosya karara bağlandı. Kurul tarafından fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 208 firmaya toplam 6 milyon 870 bin TL idari para cezası uygulandı. İdari yaptırıma konu uygulamaların 166’sının toptan sebze ve meyve, 20’sinin temel gıda ürünü ve diğer ürünlerle ilgili olduğu görülürken, 788 başvurunun incelemesi ve savunma sürecinin devam ettiği kaydedildi.

Diğer taraftan ürünlerin fiyatlarındaki haksız artışlar ve Covid-19 salgını kapsamında Reklam Kurulu’nca yürütülen denetimler neticesinde 303 firma/şahıs hakkında toplam 13,3 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlığın Ticaret İl Müdürlükleri tarafından bu yılın ilk 8 ayında fiyat etiketi düzenlemeleri kapsamında 16 bin 936 firma denetlenirken, aykırılığı tespit edilen 2 bin 997 ürün etiketi için 1,2 milyon TL tutarında para cezası uygulandığı açıklandı.