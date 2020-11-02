Chano Domínguez Flamenco Quartet CRR’de Müzikseverlerle Buluştu

Cemal Reşit Rey(CRR) Konser Salonu’nda dün akşam, Caz ile Flamenko müziklerinde kendine özgü bir entegrasyon sağlayan, ünlü caz piyanisti Chano Domínguez, Chano Domínguez Flamenco Quartet ile sahne aldı.

Pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen konserde Chano Domínguez Flamenco Quartet müzikseverlere müzik ziyafeti yaşattı.

Dünyanın en iyi müzisyenlerinden bir olarak gösterilen İspanyol cazcı Domínguez, flamenko cazını da etkilemiş ve pek çok ünlü isimle çalışmış bir isim.

Bu sanatçılar arasında; Paco de Lucía, Enrique Morente, Jorge Pardo, Carles Benavent, Martirio, Wynton Marsalis, Paquito d’Rivera, Jack DeJohnette, Herbie Hancock, Jerry Gonzalez, Gonzalo Rubalcaba, Michel Camino, Chucho Valdés, Joe Lovano ve George Mraz gibi isimler yer almaktadır.