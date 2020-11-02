Teknoloji odaklı iş fikrine 200 bin TL destek

TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı kapsamında 23 olan uygulayıcı kuruluş sayısı 63’e çıkarıldı. Böylece programın 2020 yılı çağrısında 21 ilden başvuru alınabilecek. Programa başvuruları kabul edilen girişimcilerin firmalarını kurmaları sonrasında 200 bin TL’ye kadar sermaye desteği sağlanacak.

TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG), inovasyon odaklı iş fikirlerini olan girişimcileri destekliyor. İş fikirlerinin katma değer ve istihdam yaratma potansiyeli yüksek girişimlere dönüşebilmesi için desteklenen girişimcilere girişimcilik eğitimi de veriliyor. 2012 yılında başlatılan program kapsamında desteklenen bin 384 girişimci, şirketlerini kurarak iş fikirlerini hayata geçirdi.

Başvurularda son tarih: 15 Aralık 2020

1512 programının 2020 yılı çağrısında içinde üniversite teknoloji transfer ofisleri, bankalar ve sanayi şirketlerinin bulunduğu 63 uygulayıcı kuruluş başvuruları alarak uygulama aşamasında girişimcilerle birlikte program faaliyetleri gerçekleştirecek. Uygulayıcı kuruluşlara iş fikri başvuruları 21 Ekim’de başladı. Başvuru süreci 15 Aralık 2020’ye kadar devam ediyor.

200 bin TL’ye kadar destek

BİGG kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelerin şirket kurma sürecinde doğru kararlarla yönetilmesinin önemine vurgu yapan IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Mesut Şenel, programdan verimli bir şekilde faydalanılması için danışmanlık hizmeti verdiklerini belirtti. Şenel sözlerine şöyle devam etti: “BİGG programına başvuruları kabul edilen girişimcilerin firmalarını kurmalarının ardından 200 bin TL’ye kadar sermaye desteği sağlanıyor. Bu destek, teknoloji ve yenilik alanında iş fikri bulunan girişimcilerin hayallerini hayata geçirmelerinde hem maddi güç hem de motivsyon sağlıyor. Bizler de bu destekten faydalanmaya hak kazanmış girişimcileri tecrübeli ekibimizle yönlendiriyor, şirketleşme süreçlerinde danışmanlık hizmeti veriyoruz. Geleceği şekillendirecek olan bu kıymetli fikirlerin hayata geçmesinde elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz.”

21 ilden başvuru yapılabiliyor

Uygulayıcı kuruluş sayısının 23’ten 63’e çıkmasıyla girişimciler BiGG programına Türkiye’nin 21 ilinden başvuru yapabiliyor. Başvuru yapılabilen iller: İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Erzurum, Kayseri, Adana, Antalya, Bursa, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Ispata, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van.

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