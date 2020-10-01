“Irkçı, Türk-İslam Düşmanı Macron” temalı karikatür yarışması düzenlenecek

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) tarafından Fransa’ya tepki olarak “Irkçı, Türk-İslam Düşmanı Macron” temalı bir karikatür yarışması başlatıldı.

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) tarafından Fransa’ya tepki olarak “Irkçı, Türk-İslam Düşmanı Macron” temalı bir karikatür yarışması başlatıldı. ASİMDER Başkanı Savaş Eğilmez, “Macron’un ırkçılığını, saygısızlığını ve dengesiz tavırlarını çizeceğiz” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un açıklamasında, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemesi üzerine bir tepki de Erzurum’dan geldi. Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) tarafından “Irkçı, Türk-İslam Düşmanı Macron” temalı bir karikatür yarışması başlatıldı. Yarışmaya katılan kişilerden dereceye girenlere ise para ödülü verilecek. Karikatür yarışması 28 Ekim’de başlayıp 9 Kasım’da sona erecek. Çizilen karikatürler ise Emmanuel Macron’a e-posta yoluyla gönderilecek.

ASİMDER Başkanı Savaş Eğilmez, “Kendisini bankacı, bürokrat ve siyasetçi olarak tanıtan ve 2017 Fransa cumhurbaşkanlığı seçiminde kurucusu olduğu merkez parti En Marche’ın adayı olup, cumhurbaşkanı seçilen bir Emmanuel Macron faciası var. Cumhurbaşkanı olduğundan beri Avrupa siyasi tarihinin görmüş olduğu en dengesiz çıkışları yapan, kararları alan, dış politika adımları atan bir kişilikle karşı karşıyayız. Geldiğinden beri son bir yıl içerisinde dış politikasını tamamen Türkiye – İslam dünyası karşıtlığı üzerine kurmuş bir adam. Fransa’nın özellikle 1. Dünya Savaşı’ndan itibaren Güneydoğu Anadolu, Çukurova bölgesini işgal etmesi, Ermeni çetecilerine destek vermesi, Ermenilere büyük sözler verip sonra Kurtuluş Savaşı başladıktan sonra anlaşmalar yapıp yine Ermenileri yüz üstü bıraktı şeklinde yorumlayabiliriz. Bu tarihten sonra yine Fransa’nın çok ciddi Türkiye karşıtlığı politikasını tekrar gözlemleyebiliyoruz. ASALA, PKK gibi terör örgütlerine verdiği destek, FETÖ’ye verdiği destek ile de görebiliyoruz. Kıbrıs Barış Harekatında birçok Avrupalı ülke Türkiye’ye tepki göstermiş ama Fransa çok ileri gitmişti tepkisinde. Dönemin Cumhurbaşkanı 1974 yılında, Selanik’te ‘biz sizi koruyacağız Türklere karşı’ şeklinde konuşma yapmıştı. Günümüzde de Suriye’de, Doğu Akdeniz’de hem Kıbrıs meselesinde hem de kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın bugünlerde Ermenistan ile giriştiği mücadelede tamamen Türk karşıtlığı bir politika güdüyor” dedi.

“Tepki göstermek için Müslüman olmaya gerek yok, insan olmak yeterlidir”

Fransa’da Macron’un talimatıyla, resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’nun Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin yansıtıldığını kaydeden Başkan Eğilmez, “Hemen akabinde Fransa’da Müslüman Sivil Toplum Örgütleri’ne baskınlar yapılmaya başlandı. Uzun bir dönemde sayın Cumhurbaşkanımızı hedefe koyan açıklamaları var. buna tarihten dolayı alışığız. Türk devletleri, Selçuklu devletinden beri sadece Türkleri temsil etmiyorlar, Müslümanları da temsil ediyorlar. Günümüzde de aynı şey geçerli, Türk devletlerinin yöneticileri de aynı şekilde sadece Türklerin değil, dünyada İslam mensubu insanların da temsilcisi. Aynı misyonun yine önemli bir temsilcisi de bugün sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Avrupa’daki, Fransa’daki ve özellikle Macron’un saldırılarının hedefinde sadece Türkiye ve Cumhurbaşkanımız var. Nitekim son birkaç yıldır yaşananlar ve özellikle de piyonlarla idare edilen BAE, Suudi Arabistan ve Mısır gibi kendilerine Müslüman diyen bazı ülkelerin tavır ve tepkileri tespitlerimizi desteklemektedir. Cumhurbaşkanımızın bir boykot çağrısı oldu Fransa’ya karşı. İslam dünyasının yaşayanları yöneticilerinden bağımsız bir şekilde buna mutlaka destek vermeli. Bu durum ekonomiye zarar verir vermez nezdinden çok halk bazında birbirlerini koruduğunun göstergesi olacaktır. Aslında Macron’a tepki göstermek için Müslüman olmaya gerek yoktur. Ahlaklı değerleri taşıyan her insan buna mutlaka tepki göstermelidir” diye konuştu.





“Macron’un ırkçılığını, saygısızlığını ve dengesiz tavırlarını çizeceğiz”

Dernek olarak ırkçı, saygısız ve seviyesiz Macron hakkında “Irkçı, Türk-İslam Düşmanı Macron” temalı bir karikatür yarışması düzenlediklerini ifade eden Başkan Eğilmez, “Ödüllü bir yarışma ama ödülden ziyade insanlarımız buna tepkisel olarak daha çok ilgi göstereceğinden eminiz. Karikatürlerin hepsini Macron’a e-posta yoluyla ulaştıracağız ve gerçek yüzünü bildiğimizi net bir şekilde ifade edeceğiz. 1.’ye 1500 TL, 2.’ye 1000 TL, 3.’ye 750 TL ödül vereceğimiz yarışmaya başvurular, 28 Ekim’de başlayıp, 9 Kasım 2020 tarihinde sona erecektir. Yarışmaya katılmak isteyenler çizimlerini, iletişim bilgileriyle (ad-soyad, tlf no) asimedturkiye@outlook.com adresine gönderebilirler. Milletimizi bu durumda duyarlı olmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

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