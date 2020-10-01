Mavi Vatan Seferberliğine Gönüllü Akını

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Mavi Vatan’da Türkiye’ye yönelen tehditlere karşı Türk gençliğini denizlerdeki haklarımızı müdafaa mevziisinde birleştirmek, Mavi Vatan bilincini tüm Türkiye’ye yaymak için 7’den 70’e tüm vatanseverleri Mavi Vatan için gönüllü olmaya davet ediyor.



Sosyal Medyadan Yoğun İlgi

TGB’liler sokak sokak Mavi Vatan’ı anlatarak gönüllülere ulaşıyor. Birçok ilde açılan Mavi Vatan Gönüllüleri masalarında bulunan gönüllü formları hızla dolmaya devam ediyor. Çalışmanın başladığı günden itibaren Türkiye’nin her yerinden yüzlerce gönüllüye ulaşan kampanya sosyal medyadan da yoğun ilgi görüyor. Twitter gündemine giren #MaviVatanGönüllüsüOl etikete Türkiye’nin her ilinden gönüllü başvuruları geldi.

“Mavi Vatan Gönüllüsü Olmak Bir Onurdur”

Mavi Vatan Gönüllülerinin mesajlarından bazıları işte şöyle:

– Her nerede olursam olayım canım da malım da vatanıma fedadır. Geçmişimizdeki gibi yine bu topraklar uğruna mücadelemizden ödün vermeyeceğiz. Ben de mavi vatan gönüllüsüyüm.

-Atamızın da dediği gibi:

“Toprakların ucu deniz olan bir ulusun sınırını, halkının kudret ve yeteneğinin hududu çizer.” Değişen ve gelişen dünyada, Mavi Vatan’ın geleceğimiz olduğunu bilen ve savunan Türk Gençleri olacağız!

-Bağımsız Türkiye için aynı gemideyiz. Başka vatan yok. Sizleri tebrik ve takdir ediyorum. Türk gençliğinin milli kimliği ve benliğine sahip çıkıyorsunuz.

-Merhaba ben Atatürk Üniversitesi öğrencisiyim. Gönüllülük hareketinizi gördüm ve inceledim ben bu vatanın aşığı bir gencim ve elimden geleni yapmaya hazırım.

-Üç tarafı denizlerle çevrili bu cennet vatanımız için Mavi Vatan gönüllüsü olmak benim için bir onurdur.

Mavi Vatan Gönüllülerini örgütlemeye başlayan TGB önderleri şu ifadeleri kullandı:

Tüm Türkiye’de başlatılan Mavi Vatan Gönüllüleri seferberliği ile ilgili bilgi veren TGB Genel Sekreter Yardımcısı Doğa Dursun, “Çalışmalarımızı her geçen gün kapsamını daha da arttırarak devam ettiriyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında masalar açarak, dükkân dükkân, kafe kafe gezerek, şehirlerin her yanına afişler asarak gençlikle, halkla Mavi Vatan’ı konuşuyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarda görüyoruz ki Doğu Akdeniz’de yaşanan bütün gelişmeler gençlik tarafından çok yakından takip ediliyor. Başarılarımız milletçe heyecan ve mutlulukla takip ediliyor. Ulaştığımız herkes Mavi Vatan’da haklarımızın korunması, mücadelenin sürmesi ve zafere ulaşması için gönüllü olmaya, katkılar sunmaya hazır. Sosyal medya üzerinden paylaştığımız Mavi Vatan Gönüllüsü ol çağrılarına 81 ilden dönüş var. Bu dönüşlerin çoğu öğrencilerden olmakla beraber, işçi avukat, doktor, öğretmen, iş insanları tarafından da yoğun bir geri dönüş oluyor.

Oluşturduğumuz gönüllü gruplarında Mavi Vatan çalışmaları için fikir alışverişinde bulunmaya, etkinlikleri planlamaya başladık. Türk Gençliğini, halkımızı Mavi Vatan Gönüllüsü olmaya, Mavi Vatan bilincini yurdun her bir köşesine taşımaya davet ediyoruz. Şehir merkezlerinde açtığımız masalarda gönüllü formunu doldurarak, il veya ilçe örgütlerimize ulaşarak, Mavi Vatan Gönüllüleri sosyal medya hesaplarını takip ederek ve paylaştığımız gönüllü formunu doldurarak Mavi Vatan Gönüllüsü olabilir, aramıza katılabilirsiniz” dedi.

İstanbul İl Başkanı Duygu Karabulut: Mavi Vatan bugün tüm Türk milletinin bilinçlerine yer etmiş durumda. Bu tespiti meydanlarda kurduğumuz masalarda doldurulan gönüllü formlarından, sosyal medyadan gelen gönüllü formlarından da çok açık görüyoruz. İstanbul’da Mavi Vatan kampanyası için yaptığımız masa çalışmasında, Mavi Vatan buluşmasında çok olumlu geri dönüşler aldık. Masaya ziyaretler de çok yoğun şekilde oldu. İstanbul’da şimdiden yüzlerce gönüllüye ulaştık.

Türk gençliği olarak Mavi Vatan bilincini tüm milletimize yayma görevi önümüzde duruyor. Bu sorumluluklarla İstanbul’da çalınmadık kapı, kampanyayı anlatmadığımız insan bırakmayacağız.

Muğla İl Başkanı Yağız Coşkun:“Muğla’da yaptığımız “Mavi Vatan Gönüllü” çalışmalarından çok açık söyleyebiliriz ki; Muğla’nın esnafları, öğrencileri, iş insanları, turizmcileri, çiftçileri, işçileri ve çeşitli siyasi kurum temsilcilerinin yürekleri, Mavi Vatan ile birlikte atıyor. Gönüllü formu uzattığımız Muğla halkı fazladan form isteyip yakın çevrelerine de ulaştırarak imzalatıyorlar. Mavi Vatan Gönüllüsü çalışmamıza yeni başlamamıza rağmen Muğla halkının olağanüstü duyarlılığı ve ilgisi, tüm Türkiye’de yankı uyandıracak ve emperyalizme karşı etten duvar öreceği aşikârdır.”

Mavi Vatan Gönüllüsü olmak için ayrıca 0 506 472 0231 numaralı telefona ulaşabileceği veya tgb.gen.tr ve talebe.org sitelerini ziyaret ederek form doldurulabileceği belirtildi.

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