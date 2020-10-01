Gün savrulur düşlerimizin kırıklarına
Anılar toplarız hüznün bakışlarından
En çok şiiri ayrılıklara yazarız da
Cellat Satırlar işleriz ömrümüze
Her yağmur avuçlarımızı yakar
Her fırtına şehri kavurur ayrılırken
Gün gülüşünden uzağa düşer
Her kaldırım kenarına ayak seslerin yazılır
Her gece bir ihtilal kurulur sokaklarına
Eskimeye başlayan saçak altları
Ateşli kavgaları gizler içinde
Mevsimler eskir
Büyüsü bozulur bakışlarından süzülen güneşin
Karanlık bir buhran çöker gecenin yüreğine
Ne açtığın sevda ölür
Ne de sevdanın açtığı yara
Her sokak gülüşünden sorulur
Her gülüş şehrime bıraktığı talandan
Susarız eylüllerden
Kasımlardan
Yazlardan
Baharlardan kalan ne varsa
Susarız….
Süheyla Güney Avcı
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Alanyaspor
|6
|5
|1
|0
|15
|2
|+13
|16
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Fenerbahçe
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|+5
|14
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|6
|3
|1
|2
|8
|5
|+3
|10
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Fatih Karagümrük
|6
|2
|2
|2
|9
|7
|+2
|8
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Kasımpaşa
|6
|2
|2
|2
|4
|3
|+1
|8
|6
|Antalyaspor
|6
|2
|2
|2
|6
|8
|-2
|8
|7
|Yeni Malatyaspor
|6
|2
|2
|2
|6
|9
|-3
|8
|8
|Göztepe
|6
|1
|4
|1
|10
|7
|+3
|7
|9
|BB Erzurumspor
|5
|2
|1
|2
|7
|6
|+1
|7
|10
|Sivasspor
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|+1
|7
|11
|Başakşehir
|6
|2
|1
|3
|7
|7
|0
|7
|12
|Gaziantep
|6
|1
|4
|1
|8
|9
|-1
|7
|13
|Hatayspor
|4
|2
|1
|1
|3
|6
|-3
|7
|14
|Konyaspor
|5
|1
|3
|1
|5
|3
|+2
|6
|15
|Kayserispor
|5
|2
|0
|3
|4
|8
|-4
|6
|16
|Çaykur Rizespor
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|17
|Trabzonspor
|6
|1
|2
|3
|6
|10
|-4
|5
|18
|Denizlispor
|5
|1
|2
|2
|3
|7
|-4
|5
|2021-22 1.Lig
|19
|Beşiktaş
|4
|1
|1
|2
|5
|7
|-2
|4
|20
|Gençlerbirliği
|5
|1
|1
|3
|3
|6
|-3
|4
|21
|MKE Ankaragücü
|4
|0
|1
|3
|4
|8
|-4
|1
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