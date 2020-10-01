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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Blog » SUSARIZ
SUSARIZ


Gün savrulur düşlerimizin kırıklarına 

Anılar toplarız hüznün bakışlarından 

En çok şiiri ayrılıklara yazarız da 

Cellat Satırlar işleriz ömrümüze 

Her yağmur avuçlarımızı yakar 

Her fırtına şehri kavurur ayrılırken 

Gün gülüşünden uzağa düşer  

Her kaldırım kenarına ayak seslerin yazılır 

Her gece bir ihtilal kurulur sokaklarına 

Eskimeye başlayan saçak altları 

Ateşli kavgaları gizler içinde 

Mevsimler eskir 

Büyüsü bozulur bakışlarından süzülen güneşin 

Karanlık bir buhran çöker gecenin yüreğine 

Ne açtığın sevda ölür

Ne de sevdanın açtığı yara 

Her sokak gülüşünden sorulur 

Her gülüş şehrime bıraktığı talandan 

Susarız eylüllerden 

Kasımlardan 

Yazlardan 

Baharlardan kalan ne varsa

Susarız….

Süheyla Güney Avcı

📆 25 Ekim 2020 Pazar 21:39   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Fenerbahçe 6 4 2 0 10 5 +5 14 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 6 3 1 2 8 5 +3 10 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Fatih Karagümrük 6 2 2 2 9 7 +2 8 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Kasımpaşa 6 2 2 2 4 3 +1 8
6 Antalyaspor 6 2 2 2 6 8 -2 8
7 Yeni Malatyaspor 6 2 2 2 6 9 -3 8
8 Göztepe 6 1 4 1 10 7 +3 7
9 BB Erzurumspor 5 2 1 2 7 6 +1 7
10 Sivasspor 4 2 1 1 5 4 +1 7
11 Başakşehir 6 2 1 3 7 7 0 7
12 Gaziantep 6 1 4 1 8 9 -1 7
13 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 -3 7
14 Konyaspor 5 1 3 1 5 3 +2 6
15 Kayserispor 5 2 0 3 4 8 -4 6
16 Çaykur Rizespor 5 1 2 2 7 8 -1 5
17 Trabzonspor 6 1 2 3 6 10 -4 5
18 Denizlispor 5 1 2 2 3 7 -4 5 2021-22 1.Lig
19 Beşiktaş 4 1 1 2 5 7 -2 4
20 Gençlerbirliği 5 1 1 3 3 6 -3 4
21 MKE Ankaragücü 4 0 1 3 4 8 -4 1

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