Fenerbahçe, Göztepe’yi deplasmanda 3-2 mağlup etti

Süper Lig’in 5. haftasında Göztepe, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Sarı-lacivertliler sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
Maçtan dakikalar
3. dakikada sol kanattan yüklenen Caner Erkin’in ortasında ceza sahası içinde Atınç Nukan ters bir dokunuş yapsa da top kaleci İrfan Can’da kaldı.
24. dakikada sol kanattan ceza sahası için giren Ozan Tufan, ceza sahasına orta yaparken Göztepeli Poko topu eliyle kesti. Mücadelenin hakemi VAR yardımıyla penaltı kararı verdi.
27. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Sosa, topu kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 0-1
33. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Tripic, Serdar Aziz’in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi penaltı kararı verdi.
34. dakikada kazanılan penaltı atışını kullanan Guilherme, topu kalenin sağından ağlara gönderdi. 1-1
36. dakikada orta alandan atak yapan Fenerbahçe’de ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan şut atan Valencia’nın pozisyonunda kaleci İrfan Can topu güçlükle uzaklaştırdı.
43. dakikada Caner Erkin’le sağ taraftan korner kullanan Fenerbahçe’de ceza sahası içinde topa yükselen Serdar Aziz, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-2
50. dakikada orta alandan gelişen Fenerbahçe atağında Sosa, ceza sahası içine aşırtma pas attı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Samatta, attığı şutta kaleci İrfan Can’ı geçemedi.
51. dakikada Ozan Tufan’ın sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği ortada kale arkasında defanstan seken topa kafa vuruşunu yapan Pelkas, meşin yuvarlağı uzak direğin dibinden ağlarla buluşturdu. 1-3
60. dakikada serbest vuruş kazanan Fenerbahçe’de, Sosa ceza sahası içine ortaladı. Serdar Aziz’in kafayla arka direğe gönderdiği topta Tisserand kafa vuruşu yapsa da top kalenin üstünden auta çıktı.
62. dakikada sağ kanattan kontratağa çıkan Göztepe’de Ndiaye topu sürerek ceza sahası içine girdi. Topu soluna çekip şut atan Ndiaye’nin pozisyonunda Fenerbahçe kalecisi Altay, topu kornere çeldi.
63. dakikada Halil Akbunar, sol kanattan topla birlikte ceza sahası içine girerek kale önüne çevirdi. Kaleci Altay’ı geçen topu Guilherme ağlarla buluşturdu. 2-3
72. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Sinan Gümüş, kale önüne pasını verdi. Cisse bekletmeden vursa da meşin yuvarlık direğin yanından az farkla auta çıktı.
77. dakikada orta alandan yüklenen Fenerbahçe’de Ozan Tufan, savunmanın arkasına sarkan Cisse’yi gördü. Kaleci İrfan Can’la karşı karşıya kalan bu futbolcunun şutunda İrfan Can gole izin vermedi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
80. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Gustavo, şutunu çekti ancak top kaleci İrfan Can’dan kornere çıktı.
86. dakikada kaleye yakın bir noktadan serbest vuruş kazanan Fenerbahçe’de Caner Erkin direkt kaleyi düşündü ancak Göztepe kalecisi İrfan Can topa uzanarak oyun alanına yönlendirdi.
90. dakikada Mossoro’nun ceza sahası içine yaptığı ortada Atınç Nukan topu kafayla kale önüne yönlendirdi. Ceza dahası içinde bulunan Ndiaye’nin kafayla yaptığı şutta Altay gole izin vermedi.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Serkan Çimen
Göztepe: İrfan Can, Murat Paluli, Atınç Nukan, Mihojevic, Berkan Emir, Poko (Nwobodo dk. 56), Soner Aydoğdu (Mossoro dk. 82 ?), Halil Akbunar, Guilherme, Tripic (Ndiaye dk. 56), Ideye
Yedekler: Megyeri, Titi, Kubilay Sönmez, Gassama, Burak Süleyman, Burekovic, Efe Binici
Teknik Direktör: İlhan Palut
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan, Sosa (Mert Hakan Yandaş dk. 83 ?), Pelkas (Sinan Gümüş dk. 70), Valencia (Ferdi Kadıoğlu dk. 57), Samatta (Cisse dk. 70)
Yedekler: Harun Tekin, Tolga Ciğerci, Sadık Çiftpınar, Thiam, Novak, Ademi
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Sosa (dk. 26 pen.), Serdar Aziz (dk. 43), Pelkas (dk. 51) (Fenerbahçe), Guilherme (dk. 34 pen ve dk. 63) (Göztepe)
Sarı Kart: Gustavo, Altay Bayındır, Caner Erkin, Serdar Aziz (Fenerbahçe), Ndiaye, Nwobodo, Mihojevic (Göztepe)
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Fenerbahçe
|5
|3
|2
|0
|7
|4
|+3
|11
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Alanyaspor
|4
|3
|1
|0
|11
|1
|+10
|10
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fatih Karagümrük
|5
|2
|2
|1
|9
|5
|+4
|8
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Antalyaspor
|5
|2
|2
|1
|5
|3
|+2
|8
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Galatasaray
|4
|2
|1
|1
|5
|2
|+3
|7
|6
|BB Erzurumspor
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|+2
|7
|7
|Sivasspor
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|+1
|7
|8
|Kasımpaşa
|5
|2
|1
|2
|4
|3
|+1
|7
|9
|Hatayspor
|4
|2
|1
|1
|3
|6
|-3
|7
|10
|Göztepe
|5
|1
|3
|1
|10
|7
|+3
|6
|11
|Konyaspor
|4
|1
|3
|0
|5
|2
|+3
|6
|12
|Kayserispor
|5
|2
|0
|3
|4
|8
|-4
|6
|13
|Çaykur Rizespor
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|14
|Trabzonspor
|5
|1
|2
|2
|5
|7
|-2
|5
|15
|Yeni Malatyaspor
|5
|1
|2
|2
|4
|8
|-4
|5
|16
|Gençlerbirliği
|3
|1
|1
|1
|1
|2
|-1
|4
|17
|Gaziantep
|5
|0
|4
|1
|7
|9
|-2
|4
|18
|Beşiktaş
|4
|1
|1
|2
|5
|7
|-2
|4
|2021-22 1.Lig
|19
|Başakşehir
|5
|1
|1
|3
|2
|6
|-4
|4
|20
|Denizlispor
|4
|0
|2
|2
|1
|6
|-5
|2
|21
|MKE Ankaragücü
|4
|0
|1
|3
|4
|8
|-4
|1
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