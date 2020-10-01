YELDEĞİRMENİ SANAT MERKEZİ KONSER VE SİNEMAYLA KAPILARINI AÇIYOR

Birbirinden özel etkinlikleri Kadıköylülerle buluşturan Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat Merkezi konser ve sinema gösterimleri ile dolu bir programla kapılarını açıyor.

Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat Merkezi, pandemi nedeniyle ara verdiği kültür sanat etkinliklerine sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden başlıyor. Merkez, sanatseverler için hazırlanmış birbirinden özel konserler ve filmlere Ekim ayı boyunca ev sahipliği yapacak.

CAZ SESLERİ YELDEĞİRMENİ’NDE

Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nin Ekim ayı programında üç caz konseri yer alıyor. Saat 20.30’da başlayacak konserler dizisinin açılışı 16 Ekim Cuma günü “Bora Çeliker Trio” ile gerçekleşecek. “A Lo Loco Latin Jazz Band” 23 Ekim’de ve “Sanat Deliorman ve Caz Biraderleri” 30 Ekim’de sahne alacak.

İSVEÇ FİLM GÜNLERİ

İsveç Konsolosluğu işbirliğiyle hazırlanan Film Günleri’nde İsveç Sineması’nın çeşitliliği Ekim ayı boyunca ücretsiz olarak izleyicisiyle buluşuyor. İsveç yapımı “Mozart Kardeşler” filmi 19 Ekim Pazartesi saat 20.00’de gösterime girecek. Suzanne Osten’in yönetmenliğini yaptığı film bir tiyatro grubunun Mozart’ın ‘Don Giovanni’sini sahnelerken yaşadıklarını komedi diliyle anlatıyor. Programın ikinci filmi ise 26 Ekim’de “Martha & Niki” filmi olacak. Tora Mkandawire Martens’in yönetmenliğini yaptığı film Martha ve Niki adlı kadın karakterlerin Paris’te düzenlenen hip – hop dans yarışmasında herkesi yenerek dünya çapında tanınmalarını; ikilinin dans tutkusunu, güçlü arkadaşlıklarını ve adlarını tarihe yazdıran keskin virajlı yollarını belgesel tadında anlatıyor.

KLASİK MÜZİK KONSERLERİ

Yeldeğirmeni Sanat’ta gerçekleşecek bir başka etkinlik ise Klasik Müzik Konserleri. Ekim ayı boyunca cumartesi günleri saat 20.00’de üç klasik müzik konseri dinleyicisiyle buluşuyor. İlki 17 Ekim Cumartesi başlayacak konserde Arp’ta Çağatay Akyol, Flüt’te Bülent Evcil “Arp ve Flüt’ün Sihirli Müzikal Yolculuğu” adlı konserle sahne alıyor. “Nova Trio” konseri 21 Ekim’de, “Müziğin Esrarengiz Yolculuğu – Otto Barok” konseri 24 Ekim’de ve “Bach, Beethoven ve Günümüz Türk Bestecileri Konseri – Duo Zenit” konseri ise 31 Ekim’de.

Ekim ayı boyunca Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek caz ve klasik müzik konserlerinin biletleri Kadıköy Belediyesi’nin web sayfasında satışa açıldı. Konserlerden Nova Trio ve İsveç Film Günleri’nde gösterilecek filmler ise ücretsiz olup, davetiyelerle katılım mümkün olacak. Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nin gişelerinden etkinlik öncesi ücretsiz davetiyeler temin edilebilir.

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