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Kadıköy’de nefes kesen kuyumcu hırsızı kovalamacası


Kadıköy’de kuyumcuyu soymaya çalışan şüpheli şahıs kuyumcuyu yaraladıktan sonra hızla uzaklaşarak bir binaya sığındı. Polislerin düzenlediği operasyonla hırsız yakalanarak gözaltına alındı. Polislerin hırsızı yakalama sonrası mahalle sakinleri polisleri alkışladı.

Kadıköy’de nefes kesen kuyumcu hırsızı kovalamacası – Tıkla İzle

Olay, Kadıköy’de Fahrettin Kerim Gökay Caddesi’nde bulunan bir kuyumcu dükkanında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 1 kişi maskeli bir halde elinde muştayla kuyumcuya girdi. Daha sonra elindeki muştayı kuyumcuya göstererek altınları ve paraları koymasını istedi. Kuyumcu dükkanının sahibi ile hırsız arasında arbede yaşanırken, hırsız elindeki muştayla kuyumcuyu darp ederek yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler düzenledikleri operasyonla bir apartmanın en üst katına sığınan şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızın gözaltına alınması esnasında kuyumcu yakınları hırsıza tepki gösterdi. Hırsız gözaltına alındıktan sonra esnaf ve kuyumcu yakınları polis ekiplerini alkışladı.

Kuyumcu yakını olan bir kişi, “Maskeli bir kişi elindeki muştayla hırsızlık girişiminde bulundu. Kuyumcu akrabamızı yaralayarak kaçtı. Bir binanın üst katına sığınmış. Polis ekipleri hırsızı yakaladı” diye konuştu.

📆 08 Ekim 2020 Perşembe 19:20   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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