“NASRETTİN HOCA ARAMIZDA” 3. BASKISINDA YENİLENDİ

Bir yıl önce Kadıköy’e yerleşen mizah yazarı Ahmet Zeki Yeşil’in, “Nasrettin Hoca Aramızda” başlıklı kitabının yenilenmiş 3.Baskısı raflarda. Nasrettin Hoca, günümüzde yaşasaydı karşılaştığı olaylara ve kişilere ne tepki verirdi ne söylerdi? Kitaptaki fıkralar bu düşünceden hareketle yazılmış olup, Mustafa Fırat’ın yayın danışmanlığını yaptığı Mühür Kitaplığı tarafından basıma hazırlandı. İlk baskısı 2018’de yayımlanan kitapta, 101 fıkra bulunuyor.

Yeşil, kitabının yenilenmiş 3.Baskısı hakkında, “Kitabı, küçük okurlar çok sevdi. Bu nedenle, kitaptaki karikatürlere yenilerini ekledik. Önceden 6 karikatür vardı, şimdi 12 karikatür bulunmaktadır. Ayrıca bazı fıkralar uzundu, onları kısalttım. Hem küçükler hem de büyükler tarafından ilgi gören kitabı daha sevimli hale getirdik” şeklinde konuştu.

Yeşil, “Bu kitabın, diğer Nasreddin Hoca fıkraları kitaplarından farkı nedir?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Konuları günümüzde geçen fıkraları ben yazdım. Çünkü, içinde bulunduğumuz çağda Nasrettin Hoca’ya çok ihtiyacımız var. Gördüğüm kadarıyla, diğer kitaplardaki fıkralar derleme. Yani bilinen ve bilinmeyen fıkralardan oluşmaktadır.”

Ahmet Zeki Yeşil’in, biri şiir olmak üzere 4 mizah kitabı bulunmaktadır.