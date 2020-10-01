Hakan Bayrakçı’dan CHP İstanbul il Başkanı Kaftancıoğlu’na çok sert tepki

CNN Türk Televizyonunda yayınlanan bir programda, Ermenistan tarafından işgal altında bulunan Dağlık Karabağ’ı işgalden kurtarmak için Azerbaycan’ın başlattığı operasyonların konuşulduğu esnada SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında çok sert eleştirilerde bulundu.

Her 24 Nisan’da imalı mesajları paylaşan birisi hala o koltukta oturuyor

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan’a yönelik başlattığı operasyonun konuşulduğu programda Ermenistan Türkiye politikaları konusunda söz alan Ünlü kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, “Sözde Ermeni Soykırımını her 24 Nisan’da ima eden mesajlar paylaşan bir CHP İstanbul İl Başkanı nasıl oluyor da hala bu makamda tutulabiliyor? Şeklindeki serzenişi programa damga vuran sözler oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi CHP’ye yakınlığıyla bilinen Bayrakçı, kardeş ülke Azerbaycan’a her zaman olduğu gibi bugünde desteklerini esirgemeyen Türkiye hakkında haksız eleştiriler yapanlara da tepki gösterdi. Fakat en sert tepkiyi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yönelik yaptı.

Bayrakçı, Canan Kaftancıoğlu’nu her sene 24 Nisan’da “Sözde Ermeni Soykırımı” yalanını ima ederek attığı mesajlara rağmen hala o koltukta oturuyor. CHP’nin doğrularını savunduğum gibi yanlışlarını da eleştiririm ben. İşte en büyük yanlış; CHP İstanbul İl Başkanı bu mesajları attığı halde hala bu makamda tutulmasına ne diyeceğiz” şeklinde çok sert eleştirilerde bulundu.

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