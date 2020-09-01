“Bulaşıcı Olan İyiliktir” Projesinin Müzayedesi Başladı

Türk Eğitim Vakfı (TEV), başta sağlık çalışanlarının çocukları olmak üzere Koronadan hayatını kaybedenlerin çocuklarına eğitim hayatları boyunca burs desteği sağlayacak olan bir proje başlattı. Korona Kahramanlarına Vefa Fonunu oluşturdu. Uluslararası Portakal Çiçeği Sanat Kolonisi de “Bulaşıcı Olan İyiliktir” diyerek, bu fona sanatla destek verecek bir proje için yola çıktı. Her yıl geleneksel olarak yaptığı Cumhuriyet Sergilerini bu projeyle birleştirdi ve sanatçılara destek çağrısında bulundu. Eserlerin satışının tamamen TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu’na yapılan bağış üzerinden gerçekleşeceğini açıkladı.

Sanatçıların duyarlılığı ve desteğiyle proje ilerledi, çok sayıda katılım oldu. Plastik sanatların hemen her dalından eser bağışıyla, sayı 2500’lere ulaştı. İşte şimdi, tüm bu eserler www.portart.org adresinde online bir sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu ve müzayede başladı.

15 Eylül – 15 Ekim tarihleri arasında sürecek olan müzayedede eserler açık artırma yöntemiyle satılacak. Müzayede kapandığında en yüksek fiyatı veren kişi eseri satın almış olacak. TEV Korana Kahramanları Fonuna yapılan bağış makbuzuyla eser teslim alınabilecek.

Proje bugüne kadar çok sayıda sponsor ve destekçiyle yol aldı. Art Boya, Ponart, Piece of Art News, dermoskin, Wom Bilişim, ve Art Contact- İstanbul, Beşiktaş Belediyesi ve Beşiktaş Çağdaş projeye sponsor oldu, UPSD ve poartstore da projeye destek verdi.

Şimdi destek verme sırası sanatsever ve yardımsever insanlarda diyor ve onlara çağrı yapıyor Uluslararası Portakal Çiçeği Sanat Kolonisi… “Herkes bir eser satın alarak destek verebilir projeye, tüm eserler satılırsa proje hedefine ulaşabilir. Sağlık çalışanlarına minnetimizi geride kalan çocuklarına eğitim bursu vererek gösterebiliriz. Elele verelim, virüsü değil, İyiliği bulaştıralım.”

Eserlere teklif vermek için www.portart.org sitesine üye olmanız ve verilen fiyatları takip etmeniz gerekmektedir. Sergi ve Müzayede 15 Ekime kadar ziyarete açıktır.

Galeri