Karantinadan kaçan ünlü Youtuber Enes Batur Sancaktepe’de yurda yerleştirildi

Korona virüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur filyasyon ekipleri tarafından Beykoz’daki evinde bulunamadığı için karantina kurallarını ihlal ettiğinden polis ekiplerini harekete geçirdi. Korona virüs karantinasına uymayan Enes Batur ve kız arkadaşı daha sonra Sancaktepe’de yurda yerleştirildi. Enes Batur ve kız arkadaşının kaldığı yurt havadan görüntülendi. Yurdun önünde ise polis ekipleri bekliyor.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Göztepe
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|+4
|3
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Fatih Karagümrük
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Beşiktaş
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Galatasaray
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|6
|Antalyaspor
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|7
|Hatayspor
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|8
|BB Erzurumspor
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|9
|Fenerbahçe
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|10
|Kayserispor
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|11
|Konyaspor
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Çaykur Rizespor
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|13
|MKE Ankaragücü
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|14
|Kasımpaşa
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|15
|Gaziantep
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|16
|Trabzonspor
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|17
|Gençlerbirliği
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|18
|Başakşehir
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|2021-22 1.Lig
|19
|Sivasspor
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|20
|Yeni Malatyaspor
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|21
|Denizlispor
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
Bir cevap yazın