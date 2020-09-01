Balık tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor

Balık sezonun açılmasıyla vatandaşlar balığa yoğun ilgi göstermeye başladı. Tezgahlarda balık bolluğu yaşanırken tüketiciler tarafından en çok tüketilen balık da palamut oldu. Palamutta yaşanan bolluktan dolayı fiyatı 12 lira civarında seyrediyor. Balıkçılar diğer çeşitlerde de önümüzdeki günlerde bolluk yaşanmasını, bu sayede fiyatların da ciddi oranda gerilemesini bekliyor.

Özellikle 12 liradan başlayan fiyatlarla satılan palamut, tüketiciler tarafından en çok tercih edilen balık oldu.

İstanbul Karaköy’de bulunan balıkçılar çarşısındaki balıkçı esnafı Savaş Düzenli, “Bu dönemde balık fiyatları düşük. Özellikle palamut fiyatları uygun. Vatandaş en çok palamut balığı alıyor. Hamsi ve istavrit fiyatları ise inişli çıkışlı seyrediyor. Hamsi ve İstavrit fiyatlarının da önümüzdeki dönemde düşmesini bekliyoruz” dedi

“En çok palamut tercih ediliyor”

En çok tercih edilen balığın bu dönemde palamut olduğunu söyleyen Balıkçı Selim Albayrak ise“Bu dönemde palamutta bolluk var. Vatandaşlar en çok palamut tercih ediyor. 15-20 gün sonra çinekopta da bolluk yaşanmasını bekliyoruz. Şuan palamutun fiyatı 12 lira civarında, istavrit ve hamsi 30 lira civarında satılıyor. Balığın çok gelmesine göre fiyatlar düşebiliyor” diye konuştu.

Balık pazarında alışverişe gelen Ayhan Akpınar isimli vatandaş da balık fiyatlarıyla ilgili görüşlerini söyleyerek, “Balık sezonu yeni açıldı. Balık fiyatları şuan uygun. Bugün palamut aldım, ortalama haftada bir balık tüketirim. İstavrit ve palamut tercih ediyorum” dedi.