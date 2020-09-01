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KADIKÖY’ÜN ATIKSIZ DÜKKAN’I ICLEI EUROPE İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ARASINDA


Kadıköy Belediyesi’nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde açılışını gerçekleştirdiği “Atıksız Dükkan”,  ICLEI Europe (Avrupa Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Konseyi) tarafından iyi uygulama örnekleri arasında gösterildi.

Kadıköy Belediyesi’nin üyesi olduğu ICLEI Europe; tek kullanımlık ürünler yerine uzun ömürlü, ambalajsız ve ekolojik ürünlere erişim imkanı sunan, döngüsel ekonomiyi destekleyen, tüketiciyle yerel ürün ve üreticiyi buluşturan bir yerel yönetim uygulaması olan “Atıksız Dükkan”ı iyi uygulama örnekleri arasında gösterdi. Kadıköy Belediyesi bu uygulama ile al – kullan – at döngüsünü kırmayı, sıfır atık yaşamın mümkün olabileceğini ve ilçede daha sürdürülebilir yaşamın nasıl teşvik edilebileceğini göstermeyi hedefliyor.

TÜKETİCİYİ YEREL ÜRETİCİYLE BULUŞTURAN DÜKKAN

ICLEI Europe’un iyi uygulama örnekleri arasında gösterdiği; yerel üreticilerin, kadın ve çiftçi kooperatiflerinin aracı olmadan tüketiciyle buluştuğu Atıksız Dükkan’da yerel tohumlardan üretilmiş, mevsiminde temin edilebilecek sağlıklı gıdaların yanı sıra;  günlük yaşam, temizlik, kişisel bakım ve mutfak eşyaları gibi uzun ömürlü ve ekolojik ürünler yer alıyor. Ambalajsız veya geri dönüştürülebilir ambalajlarla satılan ürünler, tercihe göre cam kavanoz, bez torba veya evden getirilecek kaplarla tüketiciye sunuluyor.   

ATIKSIZ YAŞAM HAREKETİ

“Atıksız Dükkan” Kadıköy’de evsel atık miktarının azaltılması ve geri dönüştürülebilir ürünlerin ekonomiye yeniden kazandırılması amacıyla başlatılan “Atıksız Yaşam Hareketi”nin bir parçası olarak 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde hayata geçti. Çevresel problemleri azaltmak ve doğal hayatın sürdürülebilirliğini sağlamak için bireysel olarak tüketim alışkanlıklarını değiştirmek amacıyla başlatılan Atıksız Yaşam Hareketi’nin 4 farklı ayağı bulunuyor: ‘Atıksız Dükkan’; ‘Mobil Atık Getirme Merkezi’; ‘Atıksız Yaşam Sokağı’, ‘Tek Kullanımlık Plastiklerin Azaltılması’.

📆 11 Eylül 2020 Cuma 21:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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