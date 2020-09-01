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İstanbul’daki o pitbull dehşeti cezasız kalmadı


İstanbul’un göbeğinde kediyi ağzıyla yakalayarak parçalayan pitbull cinsi köpeği gezdiren şahıs ve sahibi Beşiktaş polisi tarafından yakalandı.

Köpek sahibine 9 bin 563 lira idare para cezası – Köpeğe de el konuldu

İstanbul’un göbeğinde kediyi ağzıyla yakalayarak parçalayan pitbull cinsi köpeği gezdiren şahıs ve sahibi Beşiktaş polisi tarafından yakalandı. Emniyete götürülen köpeğin sahibine 9 bin 563 lira idari para cezası uygulanırken, köpeği gezdirene ise adli işlem yapıldı. Köpek ise el konularak belediye ekiplerine teslim edildi.

İstanbul’un göbeği Beşiktaş’ta sorumsuz sahibinin ağızlık takmadan kalabalık içerisine çıkardığı “mix staffordshire terrier” pitbull cinsi köpeği, Ihlamurdere Caddesi’nde bir kediyi yakalayarak parçalamıştı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, köpeği gezdiren kişi, köpeğe tokat atarak müdahale etmeye çalışmış, vatandaşlar ise tekme atmıştı. Çevredekilerin tepkisine neden olan olayda bir vatandaş ise, “köpeği vurun” demişti.

Beşiktaş polisi hayvana şiddeti affetmedi

Olayın ardından harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri incelemeye alarak çalışma başlattı. Olay yerindeki güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis, köpeği gezdiren şahsın Abdülsamet K. (24) olduğunu tespit etti. Çalışmalar devam eden Beşiktaş polisi, köpeğin sahibinin de üniversite öğren işi Çağrı K. (29) olduğunu belirledi. Şahısların adreslerini de tespit eden polis, gözaltına alarak Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine götürdü.

Köpeğe el konuldu, sahibine ceza kesildi

Emniyete götürülen şahıslardan köpeği gezdiren Abdulsamet K.’ya “Hayvanı Tehlikeye Sokacak Şekilde Serbest Bırakma” suçundan adli işlem yapıldı. Köpek sahibi Çağrı K.’ya ise “Hayvanları Koruma Kanunu” kapsamında 9 bin 563 lira idari para cezası uygulandı. İşlemlerin ardından şahıslar serbest bırakılırken, “mix staffordshire terrier” pitbull cinsi köpeğe ise el konularak Beşiktaş Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

📆 10 Eylül 2020 Perşembe 22:51   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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