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Ahmet Şimşek Koleji
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Nusr-Et’ten Tüm Dünyaya Beyrut’a Destek Çağrısı


Türkiye’den çıkan ve başarısı tüm dünyaya yayılan; 4 ülkede 22 restoranı ve 2 bin çalışanı ile hizmet sunanNusr-Et, Beyrut’ta meydana gelen talihsiz patlamanın ardından Lübnan halkına destek olmak amacıyla “Biz Bir Aileyiz” sloganıyla uluslararası bir yardım kampanyası başlattı. Dünyanın en köklü insani yardım kuruluşu Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu üyesi olan Türk Kızılayiş birliğiyle başlatılan yardım kampanyasına Etiler Nusr-Et şubesinin  5 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek tüm gelirleri bağışlanacak.

Kurulduğu günden bu yana Türkiye’de olduğu gibi dünyanın farklı bölgelerinde bulunan ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi görev edinen Nusr-Et markası, uluslararası bir yardım kampanyası başlatıyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kadın ve çocuk misafirlerini ücretsiz ağırlayanNusr-Et, Elazığ depremi sonrası ve pandemi sürecindeTürkiye’de yürüttüğütoplumsal yardım kampanyalarının ardından “Biz Bir Aileyiz” sloganıyla başlattığı uluslararası destek kampanyası ile bu kez Lübnan halkının yanında yer alıyor. Yaptığı yardımlarla 100 binden fazla kişiye ulaşan Nusr-Et, küresel ölçekte bir destek hareketinin başlangıcını yapıyor ve Lübnan halkının yaralarını sarmaya hazırlanıyor.

Beyrut limanında 4 Ağustos tarihinde meydana gelen elim patlamanın ardından bölgedeki yaraların hızla sarılması amacıyladünyanın en köklü insani yardım kuruluşu Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu üyesi olan Türk Kızılayiş birliğinde başlatılan yardım kampanyasına Etiler Nusr-Et şubesinin  5 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek tüm gelirleri bağışlanacak.

Patlamada zarar gören Lübnan halkının yaralarının en kısa sürede sarılması için düzenlenen yardım kampanyasına dünyanın her yerindenbağış yapabilmek mümkün.

Yardım kampanyasına bağış için:

www.kizilay.org.tr/weareafamily

Galeri
📆 04 Eylül 2020 Cuma 21:41   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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