İnsansız deniz temizleme aracı ‘Doris’, Kadıköy kıyılarından 10 günde 12 KG çöp toplamış

İnsansız deniz temizleme aracı ‘Doris’, Kadıköy kıyılarında 10 gün boyunca yaptığı temizliği raporladı.

İnsansız deniz temizleme aracı ‘Doris’, Kadıköy kıyılarında 10 gün boyunca yaptığı temizliği raporladı. Doris, 10 günde deniz yüzeyinden yüzde 40’ı plastik olmak üzere 12 kilogram çöp topladı.

IWROBOTX adlı girişim tarafından geliştirilen ve Kadıköy Belediyesinin de desteklediği otonom deniz temizleme aracı ‘Doris’, 10 gün boyunca Kadıköy kıyılarında test sürüşü yaptı. Karadan verilen komutlarla ilerleyen insansız tekne, yapay zeka destekli sesli komut sistemi ile deniz yüzeyindeki atıkları topladı. Çöpleri cinsine göre kategorize eden Doris, atık verilerini rapor haline getirerek, Kadıköy’de deniz kirliliğinin haritasını çıkardı.

Doris, 10 gün boyunca Kadıköy denizlerinden 12 kilogram çöp topladı. Günlük 2 litre yakıtla çalışan deniz aracı, günde 10 mil gezerek yaklaşık 1,5 kilogram atık topladı. Doris’in verilerine göre bu atıkların yüzde 40’ını plastikler oluşturuyor. Geri kalan atıklar yüzde 33 cam, yüzde 22 kağıt ve diğer atık türlerinden oluşuyor. 1 ton kapasiteli haznesine biriktirdiği atıkları cinsine göre ayırabilen Doris’in raporladığı rakamlardan bazıları söyle:

“416 izmarit, 381 ambalaj, 67 kağıt ve karton, 36 pet şişe.”

Atıkları hangi koordinattan topladığını da raporlayan ve bunu haritalandıran Doris’e göre, rüzgarla denizde hızlı ilerleyen plastik atıklara 100 metreden sonra, kağıt atıklara 20 ila 60 metre arasında, cam atıklara ise 0 ila 20 metre arasında rastlanıyor. Dalyan ile Caddebostan arasında sürüş yapan Doris, atık ve yoğunluk haritası da çıkararak Kadıköy’deki deniz kirliliğini raporlaştırdı.





Kadıköy’e ‘geçer’ not

Doris’in verilerini Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) Akdeniz’deki plastik atık verileri ile karşılaştıran Doris’in tasarımcısı Mustafa Erol, “Kadıköy kıyılarındaki kirlilik Akdeniz’in geneline göre düşük. WWF raporlarına göre Türkiye’den Akdeniz’e günlük 144 ton plastik atık karışıyor. Akdeniz’de kilometre başına 8 kilo plastik atık düşerken, Kadıköy kıyılarında bu rakamın 0,6 kilo olduğunu görüyoruz. Kadıköy’de şehirleşme ve yoğun sahil kullanımı nedeniyle daha yoğun bir kirlilik bekliyorduk. Kadıköy ‘geçer’ not almış görünüyor ancak teknolojiler temizliyor, yapay zeka ve kodlama ile sorunlarımızı çözeriz diye düşünmek yerine hiç kirletmemeye, korumaya ve doğaya saygı duymaya odaklanmamız gerekiyor. Bu nedenle eğitim ve bilinçlenme her zaman şart” diye konuştu.