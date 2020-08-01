MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Yasağa rağmen asker uğurlamasında yolu kapatarak drift attılar
Yasağa rağmen asker uğurlamasında yolu kapatarak drift attılar


Ümraniye’de otomobillerle asker uğurlaması yapan bir grup genç, konvoy halinde gittikten bir süre sonra cadde üzerinde yolu trafiğe keserek dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. O anlar cep telefonuyla böyle görüntülendi.

(ÖZEL) YASAĞA RAĞMEN ASKER UĞURLAMASINDA YOLU KAPATARAK DRİFT ATTILAR ÜMRANİYE’DE DRİFTLİ ASKER UĞURLAMASI

Yasağa rağmen asker uğurlamasında yolu kapatarak drift attılar – Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Ümraniye’de Alemdağ Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Asker eğlencesi yapan bir grup dörtlülerini yaktıktan sonra kornalara basan sürücüler, konvoy halinde semtte bir süre tur attı.

Yolu kapattılar drift attılar

Grup ardından Alemdağ Caddesi üzerine gelerek yolu trafiğe kapatarak drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Araçların geçişine izin vermeyen ve cadde üzerinde trafiğin oluşmasına neden olan magandalar ardından ilçenin cadde ve sokaklarında defalarca yanlama yaparak adeta terör estirdi. Konvoy halinde ilerleyen grup araç camlarından sarktıktan sonra makas atarak trafikte dehşet saçtı. Asker uğurlamada magandalar hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Trafikte insanları bir an olsun düşünmeyen ve yollarından alı koyan magandalar, o anları cep telefonu kameralarına kaydetti

📆 30 Ağustos 2020 Pazar 15:43   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

BAĞLANTILAR