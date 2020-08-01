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Formula 1, İstanbul Park’a geri döndü


Formula 1’in 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde İstanbul Park’ta yapılacağı resmi olarak açıklandı.

Türkiye’nin Formula 1 hasreti sona erdi. İstanbul’da ilk defa 2005’te, son olarak da 2011’de düzenlenen yarışlar, 9 yıl sonra Türkiye’ye geri döndü. Formula 1’den yapılan resmi açıklamaya göre, yarışların Türkiye ayağının 13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul Park’ta gerçekleştirileceği belirtildi. 

Türkiye, 2005 ve 2011 yıllarında toplam 7 yarışa ev sahipliği yapmıştı. Söz konusu yarışlarda üç defa Felipe Massa, birer kez de Kimi Raikkonen, Jenson Button, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel zafere ulaşan isimler oldu.

📆 25 Ağustos 2020 Salı 15:26   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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