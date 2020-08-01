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İstanbul barajlarının doluluk oranında sert düşüş


İstanbul’da yaz aylarının kurak geçmesiyle birlikte barajlardaki doluluk oranı azaldı. İSKİ verilerine göre geçen yıl 20 Ağustos’ta su seviyesi yüzde 62.27 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 50.78’e geriledi. Ayrıca son 14 günün verilerine göre su oranında yüzde 4.57’lik azalış olması dikkat çekti.

İstanbul barajlarının doluluk oranında sert düşüş – Tıkla İzle

İstanbul’da yaz aylarında beklenen yağmurun düşmemesi sonucunda barajlardaki doluluk oranları her geçen gün azalmaya devam ediyor. Bugün itibariyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 50’ye yaklaştı. Öte yandan son 14 gün içerisinde sert bir şekilde yüzde 4.57’lik azalış olması dikkatlerden kaçmadı. Barajlardaki su çekilmeleri ise durumun vahametini gözler önüne sermişti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 20 Ağustos 2019’da yüzde 62.27 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 50,78’e geriledi. Bu seviye 20 Ağustos 2014 yılında ölçülen yüzde 17,24 seviyesinden sonra son 10 yıl içerisinde aynı dönemde ölçülen en düşük ikinci seviye oldu.

Öte yandan İstanbul’daki barajların son doluluk oranı ise şöyle ölçüldü;

“Ömerli yüzde 42.1, Pabuçdere yüzde 4.28, Sazlıdere yüzde 3.9, Büyükçekmece yüzde 9, Alibeyköy yüzde 1.5, Terkos yüzde 20.8, Kazandere yüzde 0.2, Elmalı yüzde 4.29, Darlık yüzde 20.1, Istrancalar yüzde 0.4.”

📆 20 Ağustos 2020 Perşembe 14:10   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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