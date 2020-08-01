ATAŞEHİR’DE GENİŞ KAPSAMLI COVİD-19 DENETİMİ

Ataşehir Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile ilçede faaliyet gösteren spor merkezleri, hamam, sauna, kapalı yüzme havuzları ve halı sahaların denetimleri hafta sonu gece saat 22:30’ a kadar devam etti.

Denetimlerde, Ataşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Seyfi GÜNEYSU kısa bir açıklama yaptı. Güneysu yaptığı açıklamada, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması gerektiğini ve bu kuralların salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Ülkemizde Covid­19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile ilgili bakanlıkların talimatları doğrultusunda salgının bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonun temini, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmişti.

İçişleri Bakanlığının Genelgesi gereğince, Vali ve Kaymakamlıkların koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı ile “SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN” mottosu ile İstanbul genelinde yoğun ve yaygın denetimler sürdürülmektedir. Bu denetimlerin amacı vatandaşlarımızın sağlığının korunması ve pandeminin etkilerinin azaltılmasıdır.