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BİSİKLETLİLERDEN BAĞDAT CADDESİNDE PROTESTO SÜRÜŞÜ


Bisikletli Ulaşım Platformu, 16 Ağustos günü, Bağdat Caddesi’nde bir protesto sürüşü gerçekleştirdi. 2 Ağustos’ta,  Hatay’ın Arsuz ilçesinde Triathlon sporcusu Taner Beştek’e yapılan vahşi saldırıyı kınamak amacıyla düzenlenen etkinliğe, çok sayıda bisikletli katıldı. Anılan etkinlikte pedal çeviren bisikletliler, zilleri ve düdükleriyle, “Trafikte biz de varız, bizi fark edin” mesajını haykırdı. Bu arada, “Bisiklette can var”, “Sağ şerit yasal hakkım”, “Biraz medeni olun” ve “Beni fark et” yazılı küçük pankartlar taşıdılar.

Kadıköy Caddebostan Sahili’nde başlayan protesto sürüşü, Bağdat Caddesi’nde Kadıköy yönünde ve caddenin sağ şeridinde yavaş tempoda devam etti. Etkinlik, çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi. 

Yapılan açıklamada vahşi saldırı kınanırken, toplumun her kesiminin gündelik parçası haline gelen her türlü şiddete tüm bisikletlilerin karşı çıktığı vurgulandı.

Bilindiği gibi Taner Beştek, yolda bisikletliyle ilerlerken bir minibüsün sıkıştırması sonucu bankete düşmüş, çıkan sözlü tartışma sonrasında minibüs şoförü tarafından beş yerinden bıçaklanmıştı.

Haber: Ahmet Zeki Yeşil

📆 17 Ağustos 2020 Pazartesi 20:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
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10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
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14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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