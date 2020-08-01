BİSİKLETLİLERDEN BAĞDAT CADDESİNDE PROTESTO SÜRÜŞÜ

Bisikletli Ulaşım Platformu, 16 Ağustos günü, Bağdat Caddesi’nde bir protesto sürüşü gerçekleştirdi. 2 Ağustos’ta, Hatay’ın Arsuz ilçesinde Triathlon sporcusu Taner Beştek’e yapılan vahşi saldırıyı kınamak amacıyla düzenlenen etkinliğe, çok sayıda bisikletli katıldı. Anılan etkinlikte pedal çeviren bisikletliler, zilleri ve düdükleriyle, “Trafikte biz de varız, bizi fark edin” mesajını haykırdı. Bu arada, “Bisiklette can var”, “Sağ şerit yasal hakkım”, “Biraz medeni olun” ve “Beni fark et” yazılı küçük pankartlar taşıdılar.

Kadıköy Caddebostan Sahili’nde başlayan protesto sürüşü, Bağdat Caddesi’nde Kadıköy yönünde ve caddenin sağ şeridinde yavaş tempoda devam etti. Etkinlik, çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.

Yapılan açıklamada vahşi saldırı kınanırken, toplumun her kesiminin gündelik parçası haline gelen her türlü şiddete tüm bisikletlilerin karşı çıktığı vurgulandı.

Bilindiği gibi Taner Beştek, yolda bisikletliyle ilerlerken bir minibüsün sıkıştırması sonucu bankete düşmüş, çıkan sözlü tartışma sonrasında minibüs şoförü tarafından beş yerinden bıçaklanmıştı.

Haber: Ahmet Zeki Yeşil