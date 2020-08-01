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Fenerbahçe, hazırlık maçında İstanbulspor’u 4-0 mağlup etti


Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında konuk ettiği İstanbulspor’u 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında konuk ettiği İstanbulspor’u 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaştı. Can Bartu Tesisleri’nde oynanan mücadelede Fenerbahçe’nin gollerini 22. dakikada Serdar Aziz, 37. dakikada Vedat Muriqi, 53. dakikada Alper Potuk (pen.) ve 73. dakikada Mevlüt Erdinç kaydetti.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertliler müsabakanın ilk yarısına Altay Bayındır, Caner Erkin, Serdar Aziz, Mathias Zanka, Gökhan Gönül, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muriqi 11’iyle; ikinci yarısına ise Harun Tekin, Nabil Dirar, Sadık Çiftpınar, Mathias Zanka, Murat Sağlam, Jailson, Tolgay Arslan, İsmail Yüksek, Garry Rodrigues, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç 11’yle başladı.

Yeni transferler Caner Erkin, Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek de bu sezon ilk kez bir karşılaşmada forma giymiş oldu.

📆 16 Ağustos 2020 Pazar 20:03   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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