MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Fenerbahçe, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Spor, Toplum » Fenerbahçe: 3 – Çaykur Rizespor: 1
Fenerbahçe: 3 – Çaykur Rizespor: 1


Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor’u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21. dakikada sol taraftan ceza sahasında giren Skoda’nın dışarıya çevirdiği topta Boldrin’in şutu üstten auta çıktı.

28. dakikada sol kanatta meşin yuvarlakla ilerleyen Melnjak’ın içeri gönderdiği topu Falette kafayla uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Skoda’nın vuruşunu kaleci Harun tek hamlede kurtardı.

32. dakikada Melnjak’ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Skoda’nın kafa vuruşu direğe çarpıp Harun’da kaldı.

37. dakikada ceza sahası içine topla giren Emre, Abdullah’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak için beyaz noktaya gelen Emre’nin vuruşu ağlara gitti. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Boldrin’den aldığı topla savunma arkasına sarkan Skoda’nın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

60. dakikada Hasan Ali’nin sol kanattan ceza alanına yerden gönderdiği pasta Rodrigues, sağ çaprazdan düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

82. dakikada Milan Skoda’nın pasıyla ceza alanında meşin yuvarlağı önünde bulan Dario Melnjak’ın penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

90+6. dakikada Ferdi’nin pasında ceza sahasında topu alan Ozan Tufan, kaleciyi çalımlayarak attığı golle maçın skorunu belirledi. 3-1

Stat: Ülker

Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Ekrem Kan

Fenerbahçe:Harun, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali (Emir dk. 87 ?), Ozan, Emre (Zajc dk. 63), Rodrigues (Muhammed dk. 76), Ferdi, Ömer Faruk (Emre Nasuh dk. 76), Allahyar

Yedekler: Altay, Erten, Murat, Cenk, Gürkan

Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Abdullah, Garmash (Sasse dk. 76), Oğuz Kağan, Boldrin, Tunay (Alberk dk. 76), Skoda

Yedekler: Tarık, Zafer, Atakan, Burak, Orhan, Boriachuk, Muhammet

Teknik Sorumlu: Mehmet Ali Karaca

Goller: Emre (dk. 39 pen.), Rodrigues (dk. 60), Ozan (dk. 90+6) (Fenerbahçe), Skoda (dk. 53) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Serdar (Fenerbahçe)

📆 25 Temmuz 2020 Cumartesi 23:50   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 33 20 9 4 63 31 +32 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
11 Kasımpaşa 33 11 7 15 50 56 -6 40
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[c]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[c]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[d]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[d]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[e] 2020-21 1. Lig
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[e]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[e]

BAĞLANTILAR