Kadıköy Göztepe E-5’te iki araç birbirine girdi: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, E-5 karayolu Göztepe mevkiinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halinde olan Opel Astra markalı otomobil iddiaya göre bir anda durunca arkadan gelen patates yüklü kamyonet otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da hasar alırken kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin yakını ise olay yerine gelip kazayı gördüğünde sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren kadını yine yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|33
|20
|9
|4
|63
|31
|+32
|69
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor[a]
|34
|18
|11
|5
|76
|42
|+34
|65
|3
|Beşiktaş
|34
|19
|5
|10
|59
|40
|+19
|62
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|4
|Sivasspor
|34
|17
|9
|8
|55
|38
|+17
|60
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
|5
|Alanyaspor
|34
|16
|9
|9
|61
|37
|+24
|57
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
|6
|Galatasaray
|34
|15
|11
|8
|55
|37
|+18
|56
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
|7
|Fenerbahçe
|34
|15
|8
|11
|58
|46
|+12
|53
|8
|Gaziantep
|34
|11
|13
|10
|49
|50
|-1
|46
|9
|Antalyaspor
|34
|11
|12
|11
|41
|52
|-11
|45
|10
|Göztepe
|34
|11
|9
|14
|44
|49
|-5
|42
|11
|Kasımpaşa
|33
|11
|7
|15
|50
|56
|-6
|40
|12
|Gençlerbirliği
|34
|9
|9
|16
|39
|56
|-17
|36[c]
|13
|Konyaspor
|34
|8
|12
|14
|36
|52
|-16
|36[c]
|14
|Denizlispor
|34
|9
|8
|17
|31
|48
|-17
|35[d]
|15
|Çaykur Rizespor
|34
|10
|5
|19
|38
|57
|-19
|35[d]
|16
|Yeni Malatyaspor
|34
|8
|8
|18
|44
|51
|-7
|32[e]
|2020-21 1. Lig
|17
|Kayserispor
|34
|8
|8
|18
|40
|72
|-32
|32[e]
|18
|MKE Ankaragücü
|34
|7
|11
|16
|31
|56
|-25
|32[e]
Bir cevap yazın