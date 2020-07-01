KORKARIM

KORKARIM

Ayrılıklar çaldı kapımı hep

Hasret geldi oturdu içime

Ne kabullenebildim nede git diyebildim

Yorgunluğum yansır her sabah sesime

Korkarım bu günler hiç bitmeyecek

Beklenen günler hiç gelmeyecek

Sanarsın o taş Kalbin hiç ölmeyecek

Unutulduğun an gömüleceksin Kalbime

Umursamaz hallerin dert olacak içine

Çığlığını Ben dahil kimse duymayacak

Bir köşede dert içip sızacaksın gideceksin geçmişe

O gün imdadına benden başkası koşmayacak

Şunu bil ki; Ben Seni öylesine sevmedim

Ellere nispet olsun diye sevdiğimi söylemedim

Onca yaptığın rezilliğe haksızlığa rağmen

Yüzüne gülüp arkandan sövmedim

Gelen gidenin yerini doldurur mu bilmem

Çok sevsemde artık sevdiğimi söylemem

Kalbimden özür diler yoluma bakarım ama,

Yaşadıklarımı sana yaşatmadan ölmem.