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Ahmet Şimşek Koleji
SIR KÜPÜ Şair
KORKARIM


KORKARIM

Ayrılıklar çaldı kapımı hep

Hasret geldi oturdu içime

Ne kabullenebildim nede git diyebildim

Yorgunluğum yansır her sabah sesime

Korkarım bu günler hiç bitmeyecek

Beklenen günler hiç gelmeyecek

Sanarsın o taş Kalbin hiç ölmeyecek

Unutulduğun an gömüleceksin Kalbime

Umursamaz hallerin dert olacak içine

Çığlığını Ben dahil kimse duymayacak

Bir köşede dert içip sızacaksın gideceksin geçmişe

O gün imdadına benden başkası koşmayacak

Şunu bil ki; Ben Seni öylesine sevmedim

Ellere nispet olsun diye sevdiğimi söylemedim

Onca yaptığın rezilliğe haksızlığa rağmen

Yüzüne gülüp arkandan sövmedim

Gelen gidenin yerini doldurur mu bilmem

Çok sevsemde artık sevdiğimi söylemem

Kalbimden özür diler yoluma bakarım ama,

Yaşadıklarımı sana yaşatmadan ölmem.

📆 20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:09   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir (S, Q) 33 20 9 4 63 31 +32 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 33 17 11 5 74 41 +33 62
3 Sivasspor (X) 33 17 9 7 54 35 +19 60 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Beşiktaş (X) 33 18 5 10 56 40 +16 59 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Galatasaray (A) 33 15 10 8 53 35 +18 55 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor (A) 33 15 9 9 58 35 +23 54 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 33 14 8 11 55 45 +10 50
8 Antalyaspor 33 11 11 11 39 50 -11 44
9 Gaziantep 33 10 13 10 48 50 -2 43
10 Kasımpaşa 33 11 7 15 50 56 -6 40
11 Göztepe 33 10 9 14 41 48 -7 39
12 Gençlerbirliği 33 9 9 15 39 53 -14 36
13 Konyaspor 33 8 12 13 34 49 -15 36
14 Denizlispor 33 9 8 16 31 47 -16 35
15 Çaykur Rizespor 33 10 5 18 37 54 -17 35
16 Yeni Malatyaspor 33 8 8 17 44 50 -6 32 2020-21 1. Lig
17 Kayserispor 33 8 8 17 39 70 -31 32
18 MKE Ankaragücü (D) 33 6 11 16 30 56 -26 29

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