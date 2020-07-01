İNDER: Gayrimenkul tarihi yeniden yazıldı

İnşaatçılar Derneği’nden (İNDER) yapılan yazılı açıklamada da konut satışlarındaki bu artış “Gayrimenkul tarihi yeniden yazıldı” olarak değerlendirildi.

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım imzalı olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Haziran 2020’de konut satışları, normalleşme sürecinin başlaması, kamu bankalarının ve Emlak Konut’un başlattığı düşük faiz kampanyasının etkisiyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek satış rakamına ulaşarak rekor kırdı.

Aylık bazda gerçekleşen konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 209,7’lik bir artış kaydederek 190 bin adet olarak beklentilerimizin çok üzerinde gerçekleşti. 150 bin üzerindeki bu satış rakamının Temmuz ayında da devam etmesini bekliyoruz. Düşük faizli konut kredisi başvurularının tam olarak sonuçlanmaması ve konut ihtiyacı olanların yeni taleplerde bulunacak olması, bu beklentimizin temelini oluşturuyor. Hatta özel bankaların da mevcut faizlerde konut kredisi vermeye başlaması, satış rakamını yeni bir rekor seviyeye taşıyabilir.

Satışlardaki kırılımlara baktığımızda ise geçtiğimiz ay öngördüğümüz detaylardan biri hariç hepsi gerçekleşti. Mesela konut satışlarının yarısından fazlası banka kredisiyle gerçekleşti ve ipotekli satışların toplam satışlar içindeki payı yüzde 53,4 oldu. Ancak birinci el satışlarda beklediğimiz oranın altında kaldık. Her ne kadar birince el konut satışları yüzde 152 artarak 58,632 adede çıkmış olsa bile toplam satışlar içindeki payının yüzde 30,9’da kalması, sektöre aktarılmak istenen cansuyunun ikinci el piyasasına aktığını gösteriyor. Pandemi nedeniyle uluslararası seyahatlerin kısıtlanmasına bağlı olarak yabancılara satışın yüzde 38,1 gerileyerek 1,664 adet olarak gerçekleşmesi de beklenen bir durumdu. Pandemi ile en iyi mücadele eden ülkelerden biri olan Türkiye’nin tekrar küresel gayrimenkul sektörünün yıldızı olacağına ve yabancı satışların eski ivmesini kazanacağına inanıyoruz.