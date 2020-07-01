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Ahmet Şimşek Koleji
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Bıçaklı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı


Bir markette iddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında kavga çıktı. Sokağa taşan kavgada market sahibi bıçakla 3 kişiyi yaraladı. Sopalar ve bıçağın kullanıldığı tekme tokat kavga anı vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay, Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir markette dün 14.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan market sahipleri ile komşuları arasında tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen tartışma marketten sokağa taştı. İsmi öğrenilemeyen yabancı uyruklu 2 market sahibi ile 3 komşusu arasında yaşanan kavgada, market sahibi 3 kişiyi bıçakla yaraladı.

2’si ağır, 3 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan bir ağır, 2 yaralı akrabaları tarafından minibüsle hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan diğer yaralıya ise ilk müdahaleyi sokakta bulunan bir sağlık çalışanı yaptı. İlk müdahalesi sokakta yapılan yaralı 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Dehşet anları kamerada

İki grup arasında yaşanan ve meydan kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sopalarla ve bıçaklarla birbirlerine saldıran şahısların bir anda kaçıştığı, yaralı şahısların kanlar içerisinde yerde yattığı görünüyor. Toplam 3 kişiyi yaralayan saldırganın elinde bıçakla yürüdüğü görüntülerde, yaralıların minibüsle hastaneye götürüldüğü anlar da kameraya yansıdı.

📆 09 Temmuz 2020 Perşembe 17:15   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Trabzonspor[a] 31 17 11 3 70 35 +35 62
3 Sivasspor 31 15 9 7 50 34 +16 54 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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6 Fenerbahçe 31 14 8 9 54 41 +13 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Beşiktaş 30 15 5 10 50 38 +12 50
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9 Gaziantep 30 9 11 10 42 46 -4 38
10 Antalyaspor 31 9 11 11 37 50 -13 38
11 Kasımpaşa 30 10 6 14 44 51 -7 36
12 Gençlerbirliği 31 8 9 14 36 50 -14 33
13 Yeni Malatyaspor 31 8 8 15 44 46 -2 32
14 Denizlispor 31 8 8 15 29 45 -16 32
15 Kayserispor 30 8 7 15 36 65 -29 31
16 Konyaspor 30 6 12 12 25 40 -15 30 2020-21 1. Lig
17 Çaykur Rizespor 30 8 5 17 31 50 -19 29
18 MKE Ankaragücü 31 5 11 15 29 55 -26 26

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