MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Alevlere teslim olan lüks tekne küle döndü
Alevlere teslim olan lüks tekne küle döndü


Lüks bir teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Teknede bulunan iki kişi denize atlayarak kurtulurken, küle dönen tekne çalışmaların ardından battı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Beşiktaş Bebek semti açıklarında bir teknede çıktı. Edinilen bilgiye göre, Bebek açıklarında bulunan bir tekne henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Teknede bulunan iki kişi kendilerini denize atarak yangından kurtuldu. Alevleri gören vatandaşlar panik yaşarken, olay yerine Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, yangının başka teknelere sirayet etmesini engellemek amacıyla alev topuna dönen tekneyi açığa doğru çekti. Ekiplerin yaptığı müdahale sonrasında yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

“Yaralı ve can kaybı yoktur“

İstanbul Valiliğinden tekne yangınıyla ilgili yapılan açıklamada, “Sahil Güvenlik Harekat Merkezi’nden alınan bilgiye göre; İstanbul Boğazı’nda Beşiktaş açıklarında bir teknede yangın meydana gelmiş olup olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik unsurları, itfaiye ve 112 Sağlık ekibi sevk edilmiştir. Yangın, denizden sahil güvenlik ekipleri ve karadan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınmıştır. Yaralı ve can kaybı yoktur” denildi.

📆 06 Temmuz 2020 Pazartesi 11:32   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir (X) 30 18 9 3 57 27 +30 63 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 30 17 10 3 68 33 +35 61
3 Sivasspor 30 15 9 6 50 33 +17 54 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 30 14 10 6 49 29 +20 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Beşiktaş 29 15 5 9 49 35 +14 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Fenerbahçe 30 14 7 9 53 40 +13 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Alanyaspor 30 13 9 8 53 33 +20 48
8 Göztepe 30 10 8 12 37 40 -3 38
9 Gaziantep 30 9 11 10 42 46 -4 38
10 Antalyaspor 30 9 10 11 35 48 -13 37
11 Kasımpaşa 30 10 6 14 44 51 -7 36
12 Gençlerbirliği 30 8 8 14 35 49 -14 32
13 Denizlispor 30 8 8 14 29 43 -14 32
14 Konyaspor 30 6 12 12 25 40 -15 30
15 Yeni Malatyaspor 30 7 8 15 43 46 -3 29
16 Çaykur Rizespor 30 8 5 17 31 50 -19 29 2020-21 1. Lig
17 Kayserispor 29 7 7 15 33 64 -31 28
18 MKE Ankaragücü 30 5 10 15 27 53 -26 25

BAĞLANTILAR